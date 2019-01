Souhrn 2.1. - Evropa první den překonala ranní blbu náladu, euro se propadá vůči dolaru, ropa otočila pokles a roste o 4%, BCPP staví proti sobě utility a zahraniční banky

12.h - Evropa zahajuje rok 2019 silnějšími poklesy kvůli Číně, euro silně oslabuje vůči USD, ropa se propadá, BCPP vyčkává

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do nového roku 2019 při podprůměrné likviditě lehkým růstem.Evropské trhy zahájily své letošní obchodování ve výrazněji negativním duchu, což se v průběhu dne snažily následně korigovat. Negativní nálada vycházela především z dalších dat předznamenávajících zpomalení čínské ekonomiky , která je druhou největší na světě. Rok 2018 byl pro evropské trhy nejhorším za poslední dekádu a výhledy pro tento rok jsou vesměs velmi opatrné. Negativně působilo také uvalení nucené správy na 10. největší italskou banku ze strany ECB.Ve druhé polovině dne se začal projevovat pozitivní vliv změny nálady v USA, kde akciové futures a později také ostré obchodování dokázalo překonat úvodní pesimismus. Hlavní slovo v tomto vývoji sehrály bankovní a technologické akcie . Energetický sektor také přispěl k obratu díky cenovému obratu na ropě.Začátek roku je obvykle ve znamení bouřlivějšího vývoje. Na trh se dostávají nové prostředky, hledající uplatnění a umístění, ladí se všemožná portfolia, vstřebávají se všemožné výhledy a doporučení.Dá se očekávat, že první vyloženě fundamentální vlivy budou výsledkové zprávy firem za poslední kvartál roku, které by mohly napovědět více o dalším vývoji trhů. Euro vstoupilo do nového roku silným oslabením vůči dolaru připomínajícímu spíše vývoj na akciových trzích. Pohyb hlavního měnového párů v řádu 1,6% během jednoho dne býval "kdysi" považován za výjimečný a velmi neobvyklý...Za poklesem stály slabé předstihové ukazatele z Číny a z evropských zemí a s tím související odliv prostředků směrem k "bezpečnému" dolaru euru mezi 25,7-8. Ropa předvádí v první den nového roku také poměrně dramatický vývoj od cca 2procentní ztráty směrem po růst o cca 4%. Hlavní roli v tom hrají údaje o prosincovém poklesu ropného exportu Saúdské Arábie - blíže viz BCPP vstoupila do nového roku vcelku "konzervativně". Proti nezájmu o zahraniční banky, který patrně vyvolaly zprávy o uvalení nucené správy ECB na 10. největší italskou banku, se stavěl zájem o domácí utility a akcie KB.