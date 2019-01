Minulý rok Tesla, letos Netflix?

CNBC připomíná, že první část minulého roku se na trzích nesla ve znamení zkratky FAANG. Nadšená poptávka po akciích společností Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Alphabet táhla jejich ceny prudce nahoru. A až nekritické nadšení bylo znát třeba i z některých reakcí na moje tehdejší úvahy o tom, jak moc by se muselo hospodaření některých společností zlepšit, aby ospravedlnilo jejich tehdejší valuaci. Nyní je situace po korekci dosti jiná a na CNBC jsme mohli zaznamenat názory, že Apple a Netflix jsou opět zajímavými tituly.

Šéf TradingAnalysis.com Todd Gordon na CNBC vychvaloval Apple, zatímco Erin Gibbsová z S&P Global Market Intelligence se zaměřila na Netflix. Líbí se jí kvůli růstovému potenciálu a také tomu, že tato společnost „nečelí tlaku regulátorů tak, jako třeba Apple, či Alphabet“. Růst ziskovosti by podle ní měl být tažen nejen růstem tržeb, ale i zvyšováním cen, „což je v tomto prostředí docela ojedinělé“. Investorka tak čeká, že cena akcie se na konci roku bude pohybovat kolem 400 dolarů, FactSet tvrdí, že průměrná očekávání analytiků jsou na 399 dolarech.



Nyní se vydejme na krátkou odbočku: Minulý rok se nenesl jen a pouze ve znamení FAANGu, tržnímu mediálnímu šumu asi nejvíce dominovala Tesla. Ve zkratce proto, že měla problémy s naplněním plánů na další výrobní expanzi a pohybuje se na hraně toho, co je ještě schopna ufinancovat (k tomu přidejme samorosta v jejím čele se vším, co to přináší). Bujely tak úvahy o tom, zda, popřípadě kdy si bude muset Tesla říci trhům o další peníze, či zda dokonce nezkrachuje (sám jsem zde přispěl svou trochou do mlýna). Ke konci roku se situace trochu uklidnila, ale základní Tesla „vzorec“ zůstává: Dokázala se stát silou, která mění jedno z největších a v tradicích nejzakořenějších odvětví ve světě, může mít před sebou obrovský potenciál, ale také ostrý tlak konkurence a finanční problémy, které plynou z toho, jak málo stále vydělává a jak moc musí investovat.



A návrat zpět k původnímu tématu: Netflix je sice z úplně jiného odvětví a hovoříme o úplně jiném podnikatelském modelu, v základních výše popsaných rysech je ale Tesle hodně podobný. Zejména pak v tom, jak musí/chce investovat a kolik je schopen vydělávat. Jeho volné cash flow je stále hluboko v záporu a to znamená, že jeho rozvahu tíží stále vyšší dluhy. V posledním čtvrtletí jen dlouhodobé dluhy dosáhly více jak 8 miliard dolarů, EBITDA za posledních 12 měsíců se přitom pohybovala kolem 1,6 miliardy dolarů.



Čtenář může samozřejmě podobně jako u Tesly namítnout, že všechny tyto investice se zúročí v budoucnu, protože firmě umožní expanzi a přechod do výdělečné fáze jejího životního cyklu. Podívejme se zajímavost, co konkrétně očekávají analytici podle Business Insider. Jak vidíme z následující tabulky, tržby by měly skutečně prudce růst, do roku 2022 by se měly více než zdvojnásobit. A ještě větší žně by měly nastat v oblasti ziskovosti: EBITDA, tedy ziskovost před odpisy, úrokovými náklady a daněmi (někdy vnímáno jako aproximace toku hotovosti), by se měla zvednout z cca 2 miliard na téměř 8 miliard dolarů v roce 2022. Vedle růstu tržeb by jí totiž mělo nakopnout prudké zvednutí marží ze současných cca 13 % na téměř dvojnásobných 24 % (!).

Ty nejdůležitější řádky ale nalezneme dole. Podle nich budou investice Netflixu stále růst, prudce zvyšovat by se mělo ale i provozní cash flow, do černé nuly by se mělo dostat v roce 2021 a již rok poté by firma měla vydělávat na provozu asi 2,5 miliardy dolarů. Volný tok hotovosti FCF, jako číslo nejdůležitější, které ukazuje, co firmě zbude po investicích do provozu, by se tam mělo k nule také dostat v roce 2021, a v roce 2022 by mělo dosáhnout 1,9 miliardy dolarů.



Vezměme v úvahu, že podle tabulky se bude firma ještě dva roky celkem mohutně zadlužovat a i když pak začne vydělávat, na tyto peníze si akcionáři stále nesáhnou, protože by měla dluhy co nejrychleji snižovat. Ale s tím se zřejmě u těch, kteří na ní sází, počítá. Otázkou ale i tak je, jak se tato čísla rýmují se současnou kapitalizací. Na to se spolu s dalšími úvahami podíváme zítra.