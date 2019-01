Asijské akciové trhy v úvodu roku ztrácejí (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dovolte nám vás přivítat v novém roce 2019 a popřát vám do něj spoustu úspěchů, štěstí a zdraví.

Obchodní válka bude významnou hybnou silou na trzích i v roce 2019.

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech bude velkým tématem i v letošním roce.

Evropské akcie by měly zahájit obchodování poklesem.

Dnešek bude patřit PMI ukazatelům v eurozóně, které v prosinci zůstaly pod svým dlouhodobým průměrem.

Obchodování na zámořských trzích

Akciové trhy ve Spojených státech v poslední seanci uplynulého roku posílily a ukončily tak rok 2018 v pozitivní náladě. Index Dow Jones vzrostl o 1,2 %, S&P 500 si připsal 0,9 % a Nasdaq si polepšil o 0,8 %. Hlavním tématem letošního roku bude obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Aktuálně běží 90 denní lhůta na řešení situace, na jejímž konci buď dojde k dohodě, nebo Spojené státy zvýší dovozní cla z 10 na 25 % na čínské zboží v hodnotě 250 mld. USD.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu zakončují první obchodní den tohoto roku v červených číslech. Jedním z důvodů může být zveřejnění čínského PMI ukazatele za prosinec. Ten klesl na hodnotu 49,7 a dostal se tak pod hranici 50 bodů, která odděluje expanzi od recese. Čínské trhy na to reagují poklesem o 1,4 %. Ostatní akciové trhy v regionu ztrácejí až do výše 2,8 % v případě Hongkongu. V rámci japonského indexu Nikkei 225, který oslabuje o 0,3 %, jsou na tom nejhůře sektory zdravotní péče (-1,9 %) a výrobců nezbytného zboží (-1,5 %). Protiváhou jim jsou hlavně zpracovatelé komodit (+1 %) a technologické firmy (+0,8 %).

ČEZ

Jak se očekávalo, vláda nestihla do konce roku 2018 rozhodnout a výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Prozatím není stanoven ani jasný termín pro letošní rok, do kdy se vláda zavazuje tuto situaci vyřešit. Čtyři jaderné bloky v Dukovanech se přitom začnou od roku 2035 odstavovat. Dle šéfky úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové se ale kvůli povolovacím řízením nový blok bude stavět nejméně do roku 2040. Ve hře je i prodloužení životnosti stávajících bloků o dalších deset let. Na řešení situace tlačí nejen samotný ČEZ, ale dá se očekávat, že do hry vstoupí i lobbing uchazečů o výstavbu. Uchazečů je oficiálně šest. Nejvíce se však v poslední době hovoří o dvou, a to korejské společnosti KEPCO a ruském Rosatomu. Právě technologii ruské firmy využívá všech šest českých reaktorů. V současné době tedy nezbývá, než čekat s jakými kroky přijde vláda.