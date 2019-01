Pumpaři stále mají prostor ke snižování cen. Kartel OPEC postupně ztrácí svou moc

Cena ropy na světových trzích přestala v posledním týdnu klesat. Současnou úroveň však nemůžeme považovat za stabilní. Ukazuje se, že cena ropy je ovlivňována děním na akciových trzích. V případě, že akcie budou dál klesat, je možné, že se ropa dostane pod prodejní tlak. V průběhu roku 2019 lze však očekávat, že se trhy postupně začnou stabilizovat a vrátí se ke svému růstu. Rovněž u ropy lze očekávat, že její cena na konci letošního roku bude vyšší než na začátku.

Světovou ekonomiku by mohlo podpořit zmírňování napětí v obchodních sporech mezi Spojenými státy a Čínou. K uklidnění situace by rovněž přispělo urovnání sporů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfem Americké centrální banky (FED) Jerome Powellem. V neposlední řadě jsou na spadnutí rozsáhlé investice do infrastruktury v USA. V případě, že budou všechny zmíněné faktory dotaženy k úspěšnému konci, změní se celková nálada na trzích.

Na začátku roku 2019 přišel kartel OPEC o Katar, který z Organizace zemí vyvážejících ropu vystoupil. Katar se chce dle oficiálních informací soustředit na vývoz zemního plynu . Nicméně není žádným tajemstvím, že mezi Katarem a Saúdskou Arábií, která je dominantní zemí kartelu OPEC, panují dlouhodobé konflikty. Saúdská Arábie dokonce obvinila Katar z podpory terorismu. Přestože Katar tvořil jen zanedbatelnou část celkové produkce ropy v rámci členských zemí OPEC, jeho odchod není pro kartel dobrým signálem. Síla Organizace zemí vyvážejících ropu postupně klesá, což zřejmě povede k užší spolupráci s Ruskem.

Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.