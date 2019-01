JPMorgan: Jestli OPEC neudrží stanovené limity, zůstanou ceny ropy nízko po delší dobu

Analytici americké banky JPMorgan Chase míní, že pokud ropný kartel OPEC neudrží na uzdě své stanovené limity, budou ceny ropy nízko po delší časové období.Kartel se v prosinci dohodl s platností od letošního ledna na snížení produkce o 1,2 miliónu barelů denně po dobu 6 měsíců. Na začátku roku vystoupení z kartelu potvrdil Katar, který jej avizoval již dříve na konci roku minulého.Analytici JPMorgan již před klíčovým mítinkem kartelu upozorňovali, že potřeba je minimálně redukce o 1,2 mbd. To se sice naplnilo, ale pouze na období 6 měsíců, což staví do nejistoty druhou polovinu roku. Analytici banky by proto pro rok 2019 mohli ve svých odhadech začít inklinovat směrem ke spodní hranici celoročního uvažovaného cenového rozpětí, jež se nachází v blízkosti 55 USD za barel. Loni v listopadu analytici banky odhadli průměrnou cenu Brentu v roce 2019 na 73 USD oproti dřívějším odhadům pracujícím s úrovní 83,5 USD za barel. Nyní se cena hlavního ropného kontrakt pohybuje kolem 54 USD za barel. Za rok 2018 Brent ztratil téměř 20%.Kromě "nedůrazného" OPECu by k nízkým cenám v letošním roce mohla přispět ve zvýšené míře také celkově slábnoucí poptávka pramenící ze zpomalování globálního ekonomického růstu.K vyšším cenám mohou naopak dopomoci především geopolitická rizika v klíčových oblastech jako jsou Blízký a Střední východ a problémy ve Venezuele. Analytici také upozorňují na obecně stárnoucí infrastrukturu a pokles výdajů do její obnovy, což v obou případech zvyšuje rizika možných výpadků dodávek či transportu.