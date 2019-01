Vládním úřadům USA docházejí peníze, demokraté nabízejí řešení

Americký Kongres se dnes naposledy sejde ve složení z doby před listopadovými volbami, kdy měli většinu v obou komorách republikáni. Čtvrteční schůzi ve Sněmovně reprezentantů už ovládnou demokraté, kteří si v listopadu zajistili většinu 235 ze 435 poslanců. Ve stočlenném Senátu naopak posílili republikáni, z dřívějších 51 mandátů zvýšili své zastoupení na 53. Arénu pro politický střet v novém složení vymezuje problém vládního financování, které prezident Donald Trump nehodlá schválit bez peněz na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Šéf Bílého domu žádá pět miliard dolarů (asi 112 miliard korun), které mu demokraté odmítají dát a navrhují posílit hraniční ostrahu dotací ve výši 1,3 miliardy.



Trump odmítá ustoupit a tvrdí, že peníze bez financování zdi vládě nepošle. Od 22. prosince se tak zastavilo financování zhruba čtvrtiny vládních úřadů USA, včetně ministerstva zahraničí, spravedlnosti nebo vnitřní bezpečnosti. Výplata mezd byla zablokována pro zhruba 800.000 lidí, z nichž část zatím pracuje "zadarmo" a zbytek je na nucené dovolené. Peníze dostanou zpětně na účet, až bude pat odstraněn.





Demokratičtí poslanci chtějí využít nově nabyté většiny ke schválení zákona , který by problém financování vlády řešil. Ministerstvu vnitřní bezpečnosti by zajistil chod aspoň do 8. února a ostatním rezortům až do konce září. Peníze na stavbu Trumpovy zdi ale zákon obsahovat nemá, omezí se na subvenci ve výši 1,3 miliardy.Rozložení sil v Kongresu ukazuje, že v Senátu, kde je ke schválení zapotřebí 60 hlasů, zákon nemůže projít, nemluvě o potřebném podpisu prezidenta. "Je to prosté: Senát nepošle do Bílého domu nic, co by prezident nepodepsal," popsal situaci mluvčí republikánské většiny v horní komoře Kongresu.Návrh demokratů ale podle očekávání zvýší tlak na republikány i na samotného Trumpa. V nynější fázi se totiž podle amerických médií spor nevede jen o přiškrcení finančních toků pro vládu. Hraje se hlavně o to, kdo je za krizový stav odpovědný.Trump vehementně obviňuje z odpovědnosti za blokování vládních financí demokraty. "Jedna věc se už ukázala. Demokratům je jedno, že hranice budou otevřené pro veškerou zločinnost a drogy, které to přinese," napsal prezident v úterý na twitteru.Jakmile Sněmovna reprezentantů schválí návrh řešení, což se podle očekávání může stát už ve čtvrtek, může se situace změnit. "Trump a jeho republikánští spojenci se dostanou do obtížné situace. Pokud sněmovní návrh odmítnou, mohou být vystavení kritice, že z vládních úředníků udělali rukojmí Trumpovy zdi, kterou demokraté označují za neúčinnou a nepraktickou," napsala agentura Reuters.Vládním úřadům mezitím dochází hotovost a další peníze v dohledu nejsou, uvedl server Politico. První obětí se zřejmě stane největší světový muzejní komplex Smithsonian ve Washingtonu, který dnes stejně jako zoologická zahrada v hlavním městě zavře své brány. Výplatním dnem pro velkou část státních úředníků je 5. leden, kdy ale podle speciálně vydané vládní směrnice peníze bez schválení příslušného zákona nedostanou. Americké federální soudy vyčerpají své finance 11. ledna.Prezident Trump navíc zablokoval zvýšení platů státních zaměstnanců o 2,1 procenta plánované na leden, dokud se spor nevyřeší. Personální oddělení Bílého domu zveřejnilo sérii vzorových dopisů, které mohou postižení státní zaměstnanci posílat hypotečním, úvěrovým nebo realitním společnostem s vysvětlením zpožděných splátek.