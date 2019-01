První Dluhopis Republiky je možné upisovat také v novém roce až do 18. ledna 2019

Také v novém roce pokračuje upisovací období první emise Dluhopisu Republiky, kterým byl odstartován nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany. Zájemci o Dluhopis Republiky mohou podávat Žádosti o úpis do 18. 1. 2019 prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo mohou využít 25 vybraných poboček Československé obchodní banky, a. s., ve kterých je doporučeno si před samotnou návštěvou konkrétní pobočky sjednat dopředu schůzku.

Zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je nyní možné také prostřednictvím Informační telefonní linky: +420 221 832 185 (Po – Pá: 9:30 – 11:30 a 13:30 – 15:00). Tato služba je určena pro vlastníky dluhopisů předchozích emisí státních dluhopisů, kteří v minulosti při úpisu dluhopisů uvedli číslo mobilního telefonu a mají zřízen majetkový účet. Za účelem zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je nezbytné na informační linku zavolat z mobilního telefonu, který je zapsán v samostatné evidenci státních dluhopisů. Bližší informace naleznete: Úvodní stránka > Jak investovat > Elektronický přístup ke správě majetkového účtu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů v aktuálním upisovacím období je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu nutné uhradit do 23. 1. 2019, a to přímo na platební účet Ministerstva financí v případě úpisu státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na platební účet distributora, pokud byla Žádost o úpis státních dluhopisů podána prostřednictvím distributora. Nebude-li platba na příslušný účet připsána do výše uvedeného termínu, tj. 23. 1. 2019, Žádost o úpis bude stornována. Dluhopisy budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise, a to 1. 2. 2019.

Informace k následujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které je stanoveno na 21. 1. 2019 – 15. 3. 2019, budou zveřejněny v průběhu ledna.

Podrobné informace k pořízení Dluhopisu Republiky jsou uvedeny v Příručce investora.

Pro případné dotazy je zřízena e-mailová adresa DluhopisRepubliky@mfcr.cz