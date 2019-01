12.h - Evropa zahajuje rok 2019 silnějšími poklesy kvůli Číně, euro silně oslabuje vůči USD, ropa se propadá, BCPP vyčkává

Evropské akciové trhy vstupují do svého obchodování v roce 2019 v červených číslech. V samotném úvodu roku opětovně negativně působí další data naznačující ekonomické zpomalování Číny a trhy také příliš nevěří v pozitivní vývoj obchodní války USA s Čínou po posledních komentářích čínského prezidenta směrem k obchodnímu sporu a také směrem k Tchaj-wanu, kde dokonce čínský prezident pohrozil možnou vojenskou intervencí v případě snah o vyhlášení samostatnosti ostrova.Futures pro americké trhy naznačují silnější poklesy v úvodu tamního obchodování. Euro vstupuje do nového roku silným oslabením vůči dolaru euru kolem 25,7. Ropa vstupuje do nového roku silným oslabením. O víkendu oznámil Katar, že opouští ropný kartel OPEC a množí se negativní komentáře na téma jednotnosti kartelu a jeho snah po regulaci cen ropy na trzích. Zpochybňuje se jednota kartelu a tím také jeho schopnost dodržet stanovené produkční limity, což by mohlo negativně ovlivnit cenový vývoj na trzích. BCPP v průběhu prvního dopoledne v novém roce umazala rychle ranní růst a nyní se pohybuje kolem nulové změny a vyčkává na další signály. Zájem o akcie ČEZ a PMČR kompenzuje prodejní nálada na bankovních titulech.