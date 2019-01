Jaderné elektrárny meziročně zvýšily výrobu o více než 6%

Stačilo jen o něco chladnější počasí nebo den provozu navíc a české jaderné elektrárny by dosáhly v roce 2018 na magickou hranici výroby ve výši 30 terawatthodin (30 miliard kilowatthodin). Ve skutečnosti se ukazatele výroby o půlnoci 31. prosince zastavily na číslici 29,91 TWh. „Překonat plán je fajn a samozřejmě je to úspěch, ale daleko důležitějším parametrem je bezpečnost provozu, ve které neexistují kompromisy. A to chceme a musíme dokladovat každodenním provozem,“ konstatuje ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva společnosti ČEZ Bohdan Zronek.

Výroba v českých jaderných elektrárnách se zvyšuje už druhým rokem po sobě. V loňském roce to bylo díky rekordní produkci Temelína, letos výrazně pomohly Dukovany, které do sítě dodaly 14,25 TWh, o 20,22 procent více než v předchozím roce a dosáhly tak šestá nejlepší výroby v historii. Přesto ale ředitel této elektrárny úplně spokojený není. „Neměli jsme v plánu trhání rekordů, zaměřili jsme se mimo jiné na plnění podmínek vyplývajících z povolení k dalšímu provozu. Rezervy vidím hlavně ve stabilitě výroby. Několik krátkých vložených odstávek jsme sice zvládli dobře, ale i tak chci jejich počet výrazně snížit,“ dodal Miloš Štěpanovský.

Jihočeský Temelín má za sebou druhý nejúspěšnější rok v historii. Kvůli plánovaným odstávkám pro výměnu paliva zde bloky v loňském roce stály o něco déle než v roce 2017, přesto ale interně nastavený plán výrobou 15,66 TWh překonal. Mimo jiné i díky mírnému zvýšení výkonu v nejaderné části elektrárny. „Před dvěma týdny jsme dosáhli plnoletosti a to se musí projevit,“ vysvětluje s úsměvem ředitel jihočeské jaderné elektrárny Jan Kruml. I on vidí ve výrobě možné rezervy, výsledky mu ale vyhovují. „Úplně spokojení nesmíme být nikdy, ale loňský rok byl velmi dobrý. Základem je profesionální výkon zaměstnanců i dodavatelů,“ dodává.

Obě české jaderné elektrárny jsou klíčové z pohledu snižování emisí v České republice Zdroje nevypouštějící skleníkové plyny, se loni, v rámci společnosti ČEZ, podílely na produkci elektřiny zhruba 55 procenty. Na počátku devadesátých let to byla jen čtvrtina. V následujících letech ČEZ odstaví v uhelných elektrárnách na 3000 MW, což povede k dalšímu zásadnímu poklesu emisí CO2 a navýšení podílu bezemisních zdrojů. Do roku 2050 chce být společnost uhlíkově neutrální.

Do jaderné elektrárny Dukovany investoval ČEZ od jejího spuštění přes 18 miliard korun. Od začátku provozu se technikům podařilo při zachování a posilování bezpečnostních parametrů zvýšit její výkon o 280 MWe.

19. prosince 2017 získala Jaderná elektrárna Dukovany časově neomezené povolení k provozu třetího a čtvrtého výrobního bloku, stejná už měla i pro první a druhý blok. Povolení je ale provázeno řadou podmínek. Platná státní energetická koncepce předpokládá v lokalitě stavbu jednoho až dvou nových jaderných bloků.

Jiří Bezděk, tiskový mluvčí ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany