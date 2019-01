Krugman: Žádná krize na obzoru, ale trhům došla americká politická realita

„Před dvěma lety trhy v šoku z volebního vítězství krátce propadly panice, ale pak se rychle zotavily. V podstatě se rozhodly, že Trump je sice evidentně nekvalifikovanou osobou pro práci prezidenta, a to jak povahově, tak intelektuálně, ale to nebude mít žádný velký vliv. Může si pronášet své populistické řeči, ale jeho reálné kroky budou v duchu tradiční politiky a moudří poradci mu zabrání udělat něco vyloženě stupidního,“ píše na stránkách The New York Times Paul Krugman. Trhy si tak podle něj vlastně myslely, že Trump nenapáchá žádné velké škody a k tomu se jim dostane snížení daní. Jenže v tom se hrubě mýlily.



V tuhle chvíli je podle ekonoma zřejmé, že realita se tímto směrem neubírá a žádná záruka, že Trump nebude provádět i šílenosti, neexistuje. Jestliže v čele vlády stojí „nestabilní ignorant“, nakonec nějakou šílenost udělá. Asi před třemi týdny si tak trhy uvědomily, že Trumpova oslavovaná dohoda s Čínou existuje jen v jeho představivosti. Pak přišel v přímém přenosu konflikt s Nancy Pelosiovou a Chuckem Schumerem, stažení armády ze Sýrie, odchod Jima Mattise a nakonec zastavení přívodu peněz vládě poté, co Kongres odmítl financovat stavbu nesmyslné zdi. A k tomu se nyní hovoří o tom, že prezident se chce zbavit šéfa Fedu Powella.





Krugman po tomto hodnocení současné situace přemítá nad tím, zda má podobný chaos reálný dopad na ekonomiku a akciový trh. Dalo by se totiž tvrdit, že většina konfliktů a problémů takový dopad nemá, včetně „uzavření vlády“, a dokonce i konfliktu s Čínou. Velkým rizikem bylo rozbití NAFTA , protože USA jsou hluboce integrované do severoamerických dodavatelských řetězců. Ale tento problém se vyřešil tím, že Trump „změnil jméno této obchodní dohody, zatímco její struktura zůstala v podstatě beze změn“.Proč by tedy investoři měli ztrácet svůj dosavadní přístup, když „prezidentovy kroky nemají na ekonomiku větší dopad“? Problém tkví podle Krugmana v tom, že „pokud se stanou skutečně špatné věci, je třeba, aby je řešil Bílý dům. Ukázalo se to v roce 2008 a 2009, kdy řada lidí z Bushovy i Obamovy vlády reagovala kompetentně a inteligentně,“ píše ekonom. V současné situaci se ale podle něj něco podobného čekat nedá a ukazuje to i Trumpova reakce na oslabující akciový trh. Když ceny akcií rostly, byla to podle něj jeho zásluha, ale když se vydaly dolů, začal obviňovat jiné a hlavně Powella.Krugman se ptá, zda se dá čekat, že by Trump v případě skutečného ekonomického šoku reagoval správným způsobem a přijal za něj odpovědnost, nebo by ještě více útočil na jiné? Ekonom připomíná, že „žádná jasná krize na obzoru nehrozí“, ale ekonomický růst ztrácí na tempu a někdy se objeví i vážné problémy. „Lidé, kteří by je pak měli řešit, nejsou ale schopni jasně uvažovat,“ uzavírá ekonom.