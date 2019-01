Xi Jinping: Tchaj-wan je součástí Číny. Případná nezávislost je nepřípustná. Hrozba vojenského zásahu

Čínský prezident Xi Jinping na úvod nového roku mimo jiné také komentoval otázku Tchaj-wanu a jeho vztahu k Číně. Podle Jinpinga je ostrovní stát součástí Číny a dojde proto k jeho připojení k Číně. Případná nezávislost je nepřijatelná stejně tak jako je nepřípustné, aby se do otázek Tchaj-wanské nezávislosti vměšovaly jakékoli cizí mocnosti.Jinping ujistil obyvatele Tchaj-wanu, že jim zůstanou zachována veškerá stávající práva, zároveň ale pohrozil použitím vojenské síly v případě snah po vyhlášení nezávislosti.V úterý tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v novoročním projevu prohlásila, že Čína musí využít mírových prostředků ve vztahu s Tchaj-wanem a respektovat jeho demokratické hodnoty. Zdůraznila také, že výsledky nedávných místních voleb , ve kterých utrpěla porážku její vládní Demokratická pokroková strana (DPP) odmítající sbližování s pevninskou Čínou, rozhodně neznamenají, že by se tchajwanské veřejné mínění přiklánělo k tomu, „abychom se vzdali naší samosprávy”. Čínské zasahování do politického a společenského vývoje ostrova je pro Tchaj-wan v tomto okamžiku „tou největší výzvou”, řekla Cchaj Jing-wen.