AFP: Nizozemské květiny tváří v tvář brexitu vadnou

Od svítání popojíždějí stovky lidí na elektrických vozících v srdci obrovského skladiště v Aalsmeeru nedaleko Amsterodamu. Zde se nachází největší trh s květinami na světě, úplné logistické centrum pro obchod s květinami v Evropě, píše agentura AFP. V této obrovské budově prodává na 22.000 druhů květin a dalších rostlin nizozemský gigant v sektoru pěstování květin Royal FloraHolland. Tento obor však může brzy ohrozit brexit, neboť Británie je třetím největším odbytištěm květin po Německu a Francii.

Tento stín se vznáší nad hlavou výkonného ředitele Royal FloraHolland Ymeho Pasmy. Přestože termíny přesného rozvodu Evropské unie s Británií zůstávají nejisté, Pasma konstatuje, že "věci se již mění". "Z důvodu devalvace libry Britové vydávají méně za květiny, a to pozorujeme už dva roky," říká.



Celkový obrat v obchodu s květinami v Nizozemsku činí v přepočtu kolem 150 až 175 miliard Kč ročně, z toho 21,3 miliardy Kč připadá na britský trh, vysvětluje Pasma.





V tomto labyrintu provoněném omamnými vůněmi se denně uzavře na 100.000 transakcí. Royal FloraHolland, který je skutečným Wall Streetem jen několik kilometrů od amsterodamského letiště, řídí zároveň systém dražeb a centrum distribuce.Tisíce zaměstnanců v bezpečnostní obuvi a světélkujících vestách přepravují růže, tulipány, chryzantémy a další květiny v květináčích.Nizozemskem prochází kolem třetiny světového obchodu s květinami. Z toho 20 procent přichází letecky z Afriky poté, co byly květiny podrobeny celní kontrole.Jakmile jsou prodány, přepravují se květiny ihned nebo druhý den hlavně do evropských zemí, ale také jinam, zejména do Ruska a Spojených států. Protože již byly dopravovány přes Nizozemsko, mohou květiny směřující do zemí Evropské unie procházet hranicemi bez nových kontrol.To dnes ještě platí pro ty květiny, které se posílají do Británie. Brexit to ale může narušit.Royal FloraHolland hodlá co nejlépe chránit své zájmy. Jen v Aalsmeeru nizozemský gigant zaměstnává 3000 lidí. Firma chce omezit již pociťované důsledky brexitu nejrůznějšími scénáři a hledá řešení.Podle Pasmy je třeba zavést nové předpisy v partnerství s celnicemi, kontrolami kvality a přístavními úřady, které jsou důležité pro cestu květin do Británie bez dalších nákladů a bez prodlení."Spolupracujeme se sektorem ovoce a zeleniny na řešení, které předpokládá jakousi předběžnou kontrolu bez celní byrokracie," říká Yme Pasma.Jakmile by kamion s květinami dojel do přístavu, měl by k dispozici jakousi soukromou cestu na loď. Cílem je zajistit méně administrativních formalit a kontrol kvality. To by zajistilo, že by se květiny rychle dostaly na druhou stranu Lamanšského průlivu. I přes nejasnosti kolem odchodu Británie z Evropské unie je Pasma optimista."Britové si budou dále dávat na stůl květiny, které pocházejí z Nizozemska, protože to je největší centrum světového obchodu s květinami," usmívá se Yme Pasma.