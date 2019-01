Akcie mohou být levné, ale čas pro hodnotové investory ještě nenastal

Podle hodnotového investora Scotta Blacka ze společnosti Delphi Management mohou být akcie „z valuačního hlediska levné“. On sám ale v rozhovoru na CNBC uvedl, že ještě nenakupuje a příčinou je pokračující obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Ten podle něj představuje problém, který si Spojené státy způsobily samy. A dokud nedojde k jeho vyřešení, trhy budou i nadále velmi volatilní.



Podle investora nyní nemá velký smysl zaměřovat se na jednotlivé společnosti a jejich ziskovost, protože na současném trhu řada akcií prudce oslabuje. Politika prezidenta Trumpa „narušila celkový dodavatelský řetězec“ a vytváří problémy pro technologické společnosti, logistiku, výrobce automobilů i výrobní sektor obecně. Black podle svých slov tak nyní „nenakupuje, ale je plně zainvestován“.



Pokud by dnes některý investor chtěl akcie kupovat, měl by se podle něj zaměřit na americké společnosti, nebo ty, které mají vysokou ziskovost. Zmínil v této souvislosti například Walt Disney a AbbVie. „Měli byste být velmi opatrní až do chvíle, kdy se trh stabilizuje. Je to jako zemětřesení, které má zpočátku sílu 7,8 a poté ještě přicházejí slabší záchvěvy. Je lepší čekat a být obezřetný, protože tyhle záchvěvy mohou ještě hodně uškodit,“ tvrdí Black.





Karen Firestone, která stojí v čele investiční společnosti Aureus Asset Management, v článku pro CNBC zase tvrdí, že současné ceny na akciovém trhu implikují, že by měla přijít úplná pohroma. Tedy že tu již je recese nebo se dostaví příští rok a „současná čísla týkající se růstu HDP jsou vlastně jen iluzí“. Podobné je to s maloobchodními tržbami, které podle oficiálních dat rostou o 5 %, či třeba s očekávaným růstem zisků obchodovaných společností, který by podle analytiků měl v příštím roce dosáhnout úrovně 6 – 8 %.Firestone tvrdí, že ceny akcií jsou nyní nastaveny na „mnohem horší rok 2019“, ale ona sama žádnou budoucí pohromu nevidí. „Vnímám problémy způsobené cly v globální ekonomice , slabost cen komodit či příliš vysoké valuace neobchodovaných společností,“ píše investorka. Ale dodává, že trh již také značně oslabil a je načase se ptát, zda je nyní hodnota akcií skutečně na 80 % toho, kde byla ještě minulé čtvrtletí.Zdroj: CNBC