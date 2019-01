Počasí: Anomálie nad severním pólem přinese do Evropy mrazy.

Anomálie v stratosféře nad severním pólem způsobí velký výkyv počasí i v Evropě. Zatímco v Arktidě se horní část atmosféry značně oteplila až na -14 °C, nad Severní Ameriku a nad Evropu se přisune studený vzduch, který bude mít ve stratosféře teplotu až -90 °C! To ovlivní i počasí na zemi. Podle odborného webu Severe Weather se můžeme na pořádné mrazy těšit v polovině ledna.

Na zbytek zimy v Evropě bude mít vliv náhlé stratosférické oteplení. Teplota stratosféry dosáhne nad severním pólem o 65 °C více než normálně. To pomáhá oslabit polární vítr, ten se rozpadá na více menších vírů, které budou proudit dále jižněji. Zapříčiní to náhlé ochlazení. Meteorologové počítají s nízkými teplotami druhý až třetí lednový týden. Jev popisují v odborném článku.

Stejně jako na většinu území Evropy, tak i do České republiky bude vlivem tohoto jevu proudit studený vzduch ze severu. V půli ledna by mělo dojít k výraznějším teplotním výkyvům. Nejprve by se mělo znatelně ochladit. Česko a celou střední Evropu tedy možná na chvíli potrápí mráz, nicméně ke konci ledna se podle meteorologů začne opět mírně oteplovat.

Celý proces oteplování stratosféry začal už poslední prosincový týden. Vlna pomalu prostupuje ze stratosféry do troposféry. Ne každé oteplení stratosféry je stejné, každé má svůj specifický vývoj a odlišnou integraci do troposféry. Nyní má však celá situace dopad na severní pól, jehož studené proudy pak výrazně ochladí počasí u nás.

Vyšší tlak bude postupovat celou arktickou oblastí, což umožní ledovému arktickému vzdušnému proudu proniknout dál na jih až do Evropy a do části severní Ameriky.

Dá se očekávat, že značné ochlazení tento jev přinese do Evropy, a tím pádem i na území České republiky, během následujících dvou až tří týdnů.