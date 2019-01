Přehled nejdůležitějších změn a novinek roku 2019

Na českých silnicích se objeví nová dopravní značka. Má řidiče informovat o tom, že se chystají vjet na dálnici v protisměru. Bude se jednat také o jednu z největších informačních tabulí. Značka už je běžně k vidění v okolních zemích, v České republice ale zatím chyběla.

Více peněz pro učitele

Od ledna se o patnáct procent mají zvýšit platy učitelům. Učitelé by měli postupným navyšováním platů dosáhnout do roku 2021 na průměrný plat asi 46 tisíc korun, což by mělo být 130 procent průměrné mzdy.

Kvalitnější plomby

Podle nařízení Evropské unie se od nového roku bude moci používat na zubní plomby jen amalgán v kapslové formě, tedy dózovaný. Obvyklá, volně balená forma je nově zakázaná. Dózovaný amalgán je hrazený pojišťovnou.

Více: Změny u zubaře, od nového roku pojišťovny hradí jiné plomby.

Zrušení karenční doby

Loňskou snahu o zrušení karenční doby zatrhli senátoři. Podle nich by to příliš zatížilo zaměstnavatele. Lze ovšem očekávat, že poslanci senátory přehlasují. Pro návrh původně zvedlo ruku 128 ze 189 přítomných poslanců. Pokud by tedy členové Dolní komory hlasovali znovu stejně, návrh by prošel.

Podrobná zpráva: V novém roce vstoupí v platnost řada změn, zvýší se důchody, platy učitelů či zdravotníků, vzroste i minimální mzda