Na co se můžeme těšit v roce 2019: Evropské hry i MS v ragby

Olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale a domácí šampionát ve florbalu. To byl sportovní rok 2018. Teď nás čeká dalších 365 dnů plných sportu, a vrcholových sportovních akcí. Liché roky nemají v sobě zahrnutou žádnou celosvětovou akci podobnou olympiádě, přesto se máme na co těšit.

Leden

Hned 1.1 se rozhodne o světovém šampionovi v šipkách. A o čtyři dny později vyvrcholí i mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Leden je tradičně také ve znamení běhu a skoku na lyžích.





Přesně na Tři krále vrcholí hned dvě prestižní soutěže. Tour de Ski a Turné čtyř můstků. Ve stejný den se také rozjede nejprestižnější rallye závod na světě. Jenom v Peru se letos jede Rallye Dakar, kde budou mít Češi rekordní zastoupení. Nejvíce se vyplatí sledovat Aleše Lopraise, Martiny Kolomého, Macíka a Prokopa.





V prvním měsíci nového roku zakončí kariéru jedna z nejlepších českých tenistek současnosti Lucie Šafářová. Poslední zápasy odehraje na prvním grandslamovém turnaji v Austrálii. Souběžně budou v Asii a Africe probíhat kontinentální fotbalové šampionáty.

Únor



Měsíc, kdy se bude muset Ester Ledecká rozhodnout, jestli jí táhne srdce na snowboard nebo na lyže. Ve stejný okamžik totiž budou probíhat šampionáty ve sjezdovém lyžování a ve snowboardingu. Lyžaři budou o světový titul závodit ve švédském Are. Tedy ve středisku, kde před dvanácti lety získalo Česko poslední medaili z MS ve sjezdovém lyžování a to díky Šárce Záhrobské. V USA bude bojovat o cenný kov ve snowboardcrossu Eva Samková.





3. 2. čeká fanoušky amerického fotbalu svátek v podobě Superbowlu. O dva dny později vyvrcholí hokejová Liga mistrů, kde má šanci na vítězství stále i český klub. Plzeň se o finále utká se švédskou Frölundou.





Úvod února bude v Ostravě patřit tenisu. Nejprve v prvním kole Davis Cupu vyzvou muži Nizozemsko, o týden později pak ženy Rumunky.



Březen



Hned prvního března odstartuje halové mistrovství Evropy v atletice, na kterém bude o čtvrtý titul po sobě usilovat na čtyřsetmetrové trati Pavel Maslák. Bez šancí na medaili není ani koulař Tomáš Staněk, nebo Zuzana Hejnová.





O týden později začne světový šampionát i biatlonistům. Ti budou závodit na trati ve švédském Östersundu.





22. března odstartují kvalifikaci na mistrovství Evropy fotbalisté. A start do bude pořádně těžký. V prvním zápase vyzvou na legendárním stadionu ve Wembley anglickou reprezentaci.



Duben



Na začátku čtvrtého měsíce odstartují finálové boje o hokejový extraligový titul a zároveň se rozjede i play off zámořské NHL.

Cyklisty čeká 14. legendární závod Paříž- Roubaix. V posledním ročníku ovládl tento závod Slovák Peter Sagan, Zdeněk Štybar skončil na devátém místě.



Květen



Hokejový svátek v podobě mistrovství světa mají Češi letos opravdu blízko. Šampionát má na starosti Slovensko a zápasy českého týmu ve skupině se budou odehrávat v Bratislavě. MS začíná 10. května a o 16 dnů později už bude jasné, kdo nad hlavu zvedne pohár pro vítěze.





Vítěze pozná i druhá nejprestižnější klubová fotbalová soutěž Evropská liga. Ta vyvrcholí 29. května v Baku. O čtyři dny později než skončí základní část české Fortuna Liga.

Grand Tour rozjedou cyklisté. 11. května jim začíná Giro d´Italia, které skončí až na začátku června. Přelom měsíce bude taky patřit finále NHL, ME ve vodním slalomu, evropskému šampionátu ve veslování a tenisovému French Open.

Červen



1. 6. Datum, které má zaznamenané už teď v kalendáři každý fotbalový fanoušek. To se totiž v Madridu odehraje finále Ligy mistrů. O osm dnů později se také rozhodne o historicky prvním vítězi Ligy národů.





Zároveň proběhne také největší akce na evropském kontinentu a to historicky druhé Evropské hry. Letos je přivítá běloruský Minsk.





I když bude NHL znát vítěze z kraje měsíce, na své si přijdou fanoušci i ke konci měsíce. To totiž proběhne divácky velmi oblíbená událost a to draft.





Červenec

Bílé oblečení, klobouky a jahody se smetanou. Tři tradiční věci, které ani letos stoprocentně nebudou chybět na Wimbledonu. Ten začíná hned prvního a bude trvat čtrnáct dnů.



V polovině tenisového turnaje se jen za kanálem La Manche rozjede nejslavnější cyklistický závod na světě, Tour de France.

V Koreji začne i šampionát plavců. Zde se zisk cenných kovů od Čechů neočekává, o dobré výsledky by se ale mohla pokusit mladičká Barbora Seemanová a Jan Micka.

Srpen



Osmý měsíc budou mít sportovní fanoušci čas na oddych. Za zmínku ale určitě stojí Velká cena Brna, kde se kromě slavných závodníků MotoGP představí i Karel Abraham, nebo Jakub Kornfeil. V závěru měsíce se rozehraje také poslední grandslamový turnaj US Open a rozehraje se MS basketbalistů, na kterém se po 37 letech představí i česká reprezentace.

Září



Českou fotbalovou reprezentaci čekají další dva zápasy kvalifikace na MS. A to v Kosovu a v Černé Hoře. Na své si přijdou i hokejoví fanoušci. V polovině září se totiž rozjede nový ročník extraligy. V Praze opět uvidí fanoušci i špičku vodních slalomářů. Areál v Troji přivítá Světový pohár.



Závěr měsíce bude patřit opět cyklistům. Ve Velké Británii se pojede MS. A to sedm dnů po konci Vuelty. Zároveň se rozjede jedna z největších sportovních akcí roku 2019, která bude trvat téměř dva měsíce. V Japonsku se uskuteční mistrovství světa v ragby.



Říjen

Do Prahy se vrátí NHL a diváci zde uvidí dva zápasy nejprestižnější hokejové soutěže. I fotbaloví fanoušci budou mít šanci vidět špičkový fotbal. 11. října přijede do Česka anglická reprezentace.





V Singapouru opět proběhne Turnaj mistryň, kde mívá Česko opravdu velké zastoupení. Letos se jich na závěrečném turnaji sezony představilo hned sedm.





Listopad

O tenisovém králi se rozhodne i mezi muži. V Londýně proběhne Turnaj mistrů, kde se naopak Češi téměř určitě nepředstaví. To vše pouhých pět dnů před novou verzí finále Davis Cupu, která se nesetkala s nadšením tenistů. Vítěze pozná i Fed Cup.



Poslední listopadový den začne MS házenkářek a své první závody odjedou také biatlonisté.



Prosinec



Na konci roku už bude jasné, kdo poustoupí na fotbalový evropský šampionát a hned 1. 12. proběhne los základních skupin.



Po loňském domácím šampionátu florbalistů se o medaili poperou i ženy. Cenný kov získali naposledy v roce 2011 a tak se budou ve Švýcarsku snažit o nápravu.



I letos ale Česko přivítá světový šampionát. Na Štěpána začne v Ostravě a Třinci mistrovství světa v hokeji do 20 let.