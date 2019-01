Wall Street uzavřela rok v lehkém plusu

Americké akcie poslední den roku 2018 lehce narostly (S&P500 +0,9 %, Nasdaq +0,8 %, Dow Jones +1 %). Otevření provázel optimizmus spojený s další nejasnou zprávou, že tentokrát to s obchodní válkou mezi USA a Čínou dnes zase vypadá pozitivněji, ale to je snad už zpráva, která by nemusela vůbec vývoj indexů ovlivňovat. Donald Trump totiž podobné zprávy vydává prakticky obden a většinou směřují úplně jiným směrem. Investor by tak již měl být proti těmto tvrzením imunní. Tentokrát americký prezident řekl, že právě ukončil „velmi dobrý hovor“ se svým čínským protějškem, také zmínil, že se udál „velký pokrok“. Bez konkrétnějšího popisu ale osobně Trumpovi nevěřím žádné z jeho prohlášení. Čínský prezident byl také mnohem odměřenější a řekl jenom, že doufá, že vyjednávací týmy obou států by se mohli potkat a zvolit oboustranně výhodnou dohodu – tedy nic jiného, než co se tvrdí již půl roku.

Co je ale asi důležitější, než tato úvaha, je fakt, že poslední den v roce již probíhal celkem poklidně, bez velkých změn v cenách akciových titulů a původně nastavený, lehce pozitivní, směr, si trhy držely prakticky stylem „start-cíl“. Vše probíhalo za výrazně nižších objemů, než je běžné. Zobchodováno bylo o cca 30 % méně než v průměru za tento měsíc a tato nízká aktivita byla společná pro všechny sektory. Jak již se asi dá poslední den v roce očekávat.

Na závěr bych se rád pro tento rok rozloučil se všemi čtenáři, popřál Vám mnoho úspěchů v osobním, pracovním i investičním životě a těším s v příštím roce (tedy za dva dny) opět na shledanou.