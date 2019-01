Franklin Templeton: Desynchonizace globálního růstu a jak ji řešit

Globální ekonomika má potenciál udržet si v roce 2019 slušnou kondici, což podle našeho názoru podepírají silné americké fundamenty a poptávka v USA. Na světové finanční trhy se letos vrátila volatilita s tím, jak posmutněl příběh o synchronizovaném globálním růstu. Růstové trendy však zůstávají obecně pozitivní a desynchronizace nemusí být tou největší překážkou, které se trhy svého času obávaly. Tvrdí to investiční ředitel Franklin Templeton Multi-Asset Solutions Edward Perks.

Na rozvíjejících se trzích pozorujeme zatím jen náznaky volatility, které se dotýkají i ostatních trhů, a věříme, že prohlubující se rozdíl relativních výkonností mezi trhy, kterého jsme byli svědky většinu roku 2018, může přetrvávat. V důsledku toho vidíme jen málo důvodů, proč by se velké centrální banky měly výrazně odchylovat od trajektorií měnové politiky, které teď mají před sebou. Ve Spojených státech by současná kombinace nadprůměrného růstu, benigní inflace a téměř plné zaměstnanosti mohla po nějakou dobu pokračovat. Věříme, že vyhlídky recese v USA jsou stále ještě několik kvartálů daleko.

Pozdní fáze cyklu v akciích

Silné údaje o výrobě a o růstu zisků spolu s vyššími krátkodobými úrokovými sazbami odrážejí zdravou ekonomiku, ale mohou také vést investory k tomu, aby se zajímali, jestli je to opravdu tak dobré. Dynamika trhu, na kterou poukazují korelace mezi akciemi, které dosáhly určitých nejnižších úrovní za poslední dvě desetiletí (a výrazně pod desetiletým průměrem), se i nadále posouvá směrem k aktivní správě.

Ve vztahu k akciím zaujímáme pozitivní, ale vysoce selektivní postoj s oporou ve fundamentech, protože měnová politika centrální banky se v roce 2019 i po něm stane méně vstřícná. Rostoucí korporátní výnosy a ziskové marže podporují valuace, nicméně pozorně sledujeme inflaci a možnost zvýšení volatility na trhu.

Problémy týkající se obchodu a sazeb mohou podpořit nestabilitu, ale do valuací firem se pravděpodobně již promítly. Očekáváme, že Spojené státy a Čína budou úspěšně proplouvat obchodními otázkami a nakonec dosáhnou dohody.

Základy amerického růstu vypadaly na konci roku 2018 solidně, a to i přes mediálně exponovanější geopolitická témata a obchodní napětí. Ve srovnání s minulými lety už ale tak vydatně nevypadají, i když trh nabízí atraktivní příležitosti.

Pokud jde o rozvíjející se trhy, máme za to, že solidnější investiční příležitosti pravděpodobně existují v zemích s vyhlídkami růstu poháněného spíše domácím trhem, které prokázaly odolnost vůči dopadu rostoucích obchodních nákladů.



Změna hladiny na trhu s dluhem vyžaduje ostražitost a výběrovost

Vzhledem k mírnému hospodářskému růstu v USA nepozorujeme, že by růst výnosů amerických státních dluhopisů v roce 2018 předznamenával začátek velkého výprodeje na trzích s dluhopisy. Očekáváme nicméně, že vyfukování rozvahy americké centrální banky (Fed) bude nadále vyvíjet vzestupný tlak na výnosy.

Pokračující globální růst a rizika vyšší základní inflace nás vedou k tomu, abychom upřednostnili krátkodobější expozici na americké státní dluhopisy, kde výnosy vzrostly, takže je zde nižší riziko durace. Na rozvíjejících se trzích bude hrát ještě více na významu selektivní pozice na fixních výnosech, neboť některé země jsou více vystaveny rostoucím nákladům na kapitál než jiné.

Delší období historicky nízkých úrokových sazeb umožnilo firmám po celém světě vzít si na sebe levné dluhy. Pokračující efekt fiskálních opatření je příznivý pro korporátní dluhopisy a přístup k relativně nízkým výpůjčním sazbám napomáhá emisím i nadále. Bankovní úvěry zůstávají v rámci trhu korporátních úvěrů poměrně atraktivní, a to i vzhledem k nárůstu úrokových plateb a k menšímu riziku durace. Vzhledem k tomu, že poptávka po bankovních úvěrech v poslední době překonává nabídku, ale také vidíme, že investoři více zanedbávají úvěrové podmínky.

Dlouhodobé úrokové sazby, které jsou stále nízké, nadále posílají mnoho investorů do zákoutí vyšších výnosů, přičemž úzké spready poskytují pouze malý polštář k absorbci výkyvů ve volatilitě. Korporace v souhrnu učinily během minulých let dost pro to, aby zachovaly zdravé bilance, o čemž svědčí i nadále nízké nízké poměry dluhu k zisku a míry selhání ve splácení dluhu, které se na konci roku 2018 pohybovaly pod historickým průměrem.

Vysoce výnosové firemní dluhové cenné papíry se v roce 2018 těšily pozitivní fundamentální podpoře, což by mohlo pokračovat v roce 2019, jelikož nižší úvěrová kvalita se promítá do nižší citlivosti na úrokové sazby v prostředí rostoucích základních sazeb. Vesmír dluhopisů investičního stupně (IG) je na zvyšování sazeb Fedu citlivější, pokračující hospodářský růst představuje vhodné podmínky k tomu, aby se mohly snižovat úrokové diferenciály těchto emisí vůči státním dluhopisům, což naznačuje důvěru investorů schopnost emitentů splácet svůj dluh.

Skoro 50 % sféry investičních firemních dluhopisů mělo na konci října rating BBB, což je nejhorší známka v rámci investičního pásma. Na počátku 90. let to bylo zhruba 25 %. Vzhledem k našim očekáváním, pokud jde o posuny ve výnosové křivce, se domníváme, že investoři mohou potenciálně těžit, pokud v rámci svého portfolia zaujmou aktivnější strategii.

Disclaimer společnosti Franklin Templeton: Zde předložené komentáře, názory a analýzy představují názory svých autorů, slouží výlučně informačním účelům a neměly by být považovány za individuální investiční poradenství nebo doporučení investovat do jakéhokoli cenného papíru či doporučení zaujmout investiční strategii. Protože trh a ekonomická situace se mohou rychle změnit, komentáře, názory a analýzy jsou učiněné k datu zveřejnění a mohou se změnit bez dalšího upozornění. Tento materiál není koncipován jako komplexní analýza všech relevantních skutečností týkajících se jakéhokoli státu, regionu, trhu, odvětví, investice nebo strategie.

