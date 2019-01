Výhled Fidelity na rok 2019: Růst inflace i trvání vlády býků

Již deset let trvá nejdelší „býčí cesta“ v historii. Nyní se ale objevují výkyvy a volatilita napříč všemi světovými trhy. I když centrální banky pozorně sledují signály mzdové inflace, trhy jsou s růstem cen spíše spokojené. Co se týče investičních nástrojů a příležitostí, vidí James Bateman, investiční ředitel pro Multi Asset Fidelity International, jako bezpečné útočiště americké dluhopisy navázané na inflaci. Jejich přitažlivost nyní stoupá. Sledujeme příležitosti u cyklických akcií a hlídáme investice v oblastech, jakými jsou třeba infrastruktura, obnovitelné zdroje energie nebo neutrální tržní strategie, podotýká také.

Co se týče vývoje akcií, je Fidelity International optimistická, ale obezřetná. „Na technické úrovni jsme zatím nepozorovali žádné neracionální odchylky, která by naznačovaly konec býčího trhu, hlídáme si však zejména růst cen akcií u žhavějších titulů. Celkově si udržujeme neutrální postoj u akcií i v období volatility, protože jsme si vědomi faktu, že zřídkakdy je dobrý nápad měnit pozici ve chvíli, kdy nastanou krátkodobé výkyvy na trhu. Očekáváme nestálé tržní prostředí, ve kterém můžeme pohlížet na alternativní investice jako na zdroj stálých nekorelovaných výnosů,“ upozorňuje Bateman.

Inflace

V roce 2018 byla inflace potlačená navzdory zdravému ekonomickému růstu, zejména v USA. Lze očekávat, že toto se změní s tím, jak se promítne rostoucí cena komodit a negativní mezera výstupu začne tlačit nahoru mzdové náklady. „Americká inflace v roce 2019 poroste, a to i nad dvouprocentní cíl FEDu,“ myslí si James Bateman. Existuje zde reálné riziko inflační spirály, jestliže se centrální banky odkloní od monetárního utahování kvůli obavám z prudké reakce trhu.

Američtí činitelé jsou schopni ospravedlnit krátké období inflace nad inflačním cílem, jestliže je to nahlíženo v kontextu uplynulých 10 let nízké inflace. Může se ale stát, že monetární politika bude tímto krokem méně predikovatelná a trhy méně stabilní. Z těchto důvodů by měla v roce 2019 dobře prospívat aktiva, která nabízí ochranu proti inflaci. Mají potenciál překonat různé oblasti trhu s fixními aktivy, které jsou vystavené rostoucím cenám a samozřejmě i úrokovým mírám.



Negativní Evropa

ECB podobný luxus jako FED nemá. Míra inflace a index nákupních manažerů v Evropě zklamaly a výhled Fidelity International je v této oblasti negativní. „Očekáváme další tlak na pokles eura a negativní jsme, i co se týče pohledu na evropské nástroje s vysokým výnosem a vládní dluhy v periferních oblastech, protože je zde politická nejistota a pomalý růst,“ zdůvodňuje James Bateman.



Pozitivní zlato

Je složité předpovídat přesně světovou inflaci, a proto je nyní příkladem aktiva, které nabízí ochranu na nejistém trhu, zlato. Na jednu stranu má zlato za sebou solidní výkony jako pojistka proti inflaci a rostoucím inflačním očekáváním. Na druhou stranu může přinášet slušné výkony i v deflačním prostředí, které je většinou doprovázeno ostrým propadem v domácí poptávce.



Rok očekávaných změn – optimismus Fidelity International

Trhy již dlouho očekávají změnu. Cyklus býčího trhu je v závěrečné fázi, ale ještě neskončil a Fidelity International je optimistická. Technické faktory podle ní poženou další zisky akciového trhu, i když fundamentální faktory už mizí.

„Sledujeme příležitosti okolo cyklických akcií, které ukazují kvality tradičních titulů. Ty by mohly profitovat ze současného scénáře a odklonily by toky hotovosti od úzké skupiny technologických akcií, které poháněly ve skoro celém roce 2018 trh směrem výše. My se snažíme vyvarovat pádu do hodnotové pasti,“ shrnuje Bateman. „Změna pozic v období krátkodobé volatility je zřídkakdy dobrým nápadem. Oproti tomuto nejistému horizontu, alternativní investice, které nabízí stálé nekorelované výnosy, jsou čím dál atraktivnější. Investice v oblastech, jakými je třeba infrastruktura, obnovitelné zdroje energie nebo neutrální tržní strategie dodají důležitý element diversifikace portfoliím s rozličnými aktivy,“ dodává.