Rozbřesk: Další úspěšný rok za námi, 20 let eura oslaví ECB koncem QE

Končí starý rok, a ještě než nás obchody zavalí (ne)odolatelnými nabídkami a povánočními slevami, je čas ohlédnout se, jaký vlastně byl. Pro českou ekonomiku to byl rok nepochybně velmi dobrý. Celoroční výsledky sice zatím neznáme, ale už teď je jisté, že růst HDP dosáhl téměř tří procent, inflace i tak zůstala blízko dvojky a nezaměstnanost poklesla na nejnižší úroveň v historii samostatné ČR.

Firmám se sice pod tlakem rostoucích mezd mírně snížila ziskovost (v průměru), nicméně i tak zůstala nadprůměrná ve srovnání s výsledky srovnatelných odvětví a oborů ve starých členských zemích EU. Největší tuzemský průmysl – výroba osobních automobilů – se postupně úspěšně vypořádal se zelenou výzvou v podobě nové regulace emisí a směřoval k novému rekordu v počtu vyrobených automobilů.



Velmi úspěšným rokem byl rok 2018 i pro stavební firmy, kterým po letech opět začaly růst zakázky, až jim na jejich realizaci začali chybět pracovníci a někdy dokonce i materiál. Začalo se stavět (nebo spíše opravovat) nejenom více silnic, ale i bytů. Praha sice boom bytové výstavby na rozdíl od ostatních regionů ČR příliš neprožila, zato více pocítila boom cen bytů. Výsledky stavebnictví, byť jde o poměrně malé odvětví, začaly být stále viditelnější na celkových číslech ekonomiky.





Končící rok byl velmi příjemný i pro obchodníky, které čeká počítání naprosto rekordních tržeb. Asi nebude překvapením, že největší nárůst opět zaznamenaly internetové obchody, které si stále ještě budují svoji pozici na trhu a jejich tržby tak rostou dvojciferným tempem. Zvlášť když konečně začaly expandovat i do dříve neatraktivních oblastí, jako je prodej potravin nebo hobby zboží. A tento jejich boom zdaleka nekončí, když vezmeme v úvahu, že nakupovat se dá i bez front na cokoliv, tedy pokud se zrovna nechcete setkávat s davy koupěchtivých spolu zákazníků.A čím jiným poslední úvodník roku zakončit než poděkováním za přízeň čtenářům a přáním všeho dobrého po celý příští rok. Ve vší skromnosti, ať je rok 2019 alespoň tak dobrý, jako byl ten právě končící… S brexitem i bez brexitu Koruna se během pátečního obchodování přiblížila úrovni, kterou jako průměr předpokládala pro poslední kvartál roku tuzemská centrální banka. Dostává se tak k hranici 25,70 EUR/CZK , i když není vůbec jisté, jestli koruna začíná brát konečně vážně prognózy ČNB , zvlášť když její kurz je výsledkem slabého obchodování v závěru roku. Jisté je jen jedno, že českou měnu čeká v prvním čtvrtletí roku velká výzva, neboť se má podle centrální banky pohnout až k hranici 25 EUR/CZK . A pokud koruna nebude chtít této výzvě čelit, bude jí ČNB zřejmě chtít (muset) pomoci opět vyššími úrokovými sazbami a nejspíše se tak stane už v únoru.Ještě méně vypovídající, než pohyby na devizovém trhu, je dění na úrokové křivce. Je už docela slušně invertovaná, a to znamená, že trh je buď před koncem roku silně vychýlený, nebo už v blízké budoucnosti plánuje recesi. Každopádně, jak vážně to trh myslí, se ukáže až po začátku nového roku, kdy obchodování opět nabere vyšší obrátky. Euro nečeká jen konec roku, poznamenaný nižším obchodováním, ale i oslavy dvacetiletého výročí. A to bude nepochybně příležitost pro vyzdvihování všech jeho výhod a úspěchů a občasné zmínění jeho nevýhod. Slavit se zřejmě bude na slabších úrovních, protože kondice ekonomik zemí eurozóny není zrovna nejlepší a v nadcházejícím roce se bude opět spíše zhoršovat. ECB si nicméně k výročí zavedení eura nadělila konec jeho masivní výroby v podobě QE a přestane tak konečně deformovat ceny na dluhopisovém trhu. Otázkou zůstane, jak se odpojení od euro -kapačky projeví třeba na italských bondech, jejichž nabídku v nadcházejícím roce podpoří další nárůst italského dluhu. A vlastně nejen toho italského, protože velkorysé zadlužování, jak se zdá, plánuje i Francie. Jestli se dá udělat k dvacátému výročí nějaký rychlý závěr, tak snad jen ten, že někomu euro pomohlo více, někomu méně a někdo na jeho zavedení asi nikdy nezapomene.Americké akcie v pátek bojovaly o to, aby prodloužily dvoudenní rally o další den a bohužel se to nepodařilo. Index S&P500 uzavřel obchodní seanci se ztrátou 0,2 %, Dow Jones byl ještě o něco slabší (-0,4 %), ale Nasdaqu se podařilo udržet alespoň lehký 0,1% zisk. Na rekordní středeční nárůsty a čtvrteční vybojované zisky se navazovalo jen opatrně, ale přesto v pomalém, ale setrvalém nárůstu dokázaly akcie sice posílit, závěr seance ale shodil trhy zpět pod nulu. Největší ztráty zaznamenal energetický sektor (-0,9 %).Růstem o 5,6 % investory potěšila Tesla . V pátek se také vrátila do burzovního obchodování společnost Dell Technologies, poté co ji před 6 lety z obchodování stáhnul její zakladatel Michael Dell. Obchodování začala na 46 USD a zakončila na 45,43 USD