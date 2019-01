Trump: V jednáních s Čínou o obchodní dohodě bylo dosaženo velkého pokroku, trhy by měly reagovat pozitivně

V jednáních o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou bylo dosaženo velkého pokroku. Na svém twitterovém účtu to napsal americký prezident Donald Trump. Uvedl rovněž, že měl "dlouhý a velmi dobrý rozhovor" s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle čínské diplomacie jsou nyní vztahy obou zemí na novém výchozím bodu. Trhy by na zprávy o rýsující se dohodě měly reagovat příznivě, futures naznačují úvodní růst u britského indexu FTSE i francouzského CAC o 20-30 bodů.



"Dohoda se vyvíjí velmi dobře," napsal Trump. "Dosahujeme velkého pokroku," dodal. Pokud bude dohoda uzavřena, bude podle Trumpa "velmi komplexní" a bude pokrývat všechny sporné body.





Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2018

O telefonátu státníků informovala rovněž čínská média, podle nichž čínský prezident vyjádřil naději, že obě země budou usilovat o co nejrychlejší dosažení dohody, která by byla "vzájemně prospěšná a prospěšná pro svět".



Americké a čínské týmy nyní pracují na realizaci konsensu, na němž se státníci dohodli na summitu G20 v Argentině. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kchang uvedl, že vztahy Číny a USA jsou nyní "na historicky novém výchozím bodu" a že Washington a Peking by měly vzájemně respektovat svrchovanost, bezpečnost a rozvojové zájmy. "Obě strany by měly racionálně a objektivně pohlížet na strategické záměry partnera, měly by posílit strategickou komunikaci a podporovat vzájemnou důvěru, aby se zabránilo strategickým chybám," uvedl čínský mluvčí.



Čína a USA spolu po velkou část letošního roku vedly obchodní válku, která měla negativní dopad na finanční trhy. Země na sebe vzájemně uvalovaly cla, což narušilo výměnu zboží mezi dvěma největšími ekonomikami světa, napsala agentura Reuters.



Začátkem prosince se Washington a Peking na summitu skupiny zemí G20 domluvily na 90denním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a nebudou zavádět nová cla.