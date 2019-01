Zámoří nepotvrdilo formu z posledních dní (31.12.2018)

Americké akcie v pátek bojovaly o to, aby prodloužily dvoudenní rally o další den a bohužel se to nepodařilo. Index S&P500 uzavřel obchodní seanci se ztrátou 0,2 %, Dow Jones byl ještě o něco slabší (-0,4 %), ale Nasdaqu se podařilo udržet alespoň lehký 0,1% zisk. Na rekordní středeční nárůsty a čtvrteční vybojované zisky se navazovalo jen opatrně, ale přesto v pomalém, ale setrvalém nárůstu dokázaly akcie sice posílit, závěr seance ale shodil trhy zpět pod nulu. Největší ztráty zaznamenal energetický sektor (-0,9 %).Růstem o 5,6 % investory potěšila Tesla . V pátek se také vrátila do burzovního obchodování společnost Dell Technologies, poté co ji před 6 lety z obchodování stáhnul její zakladatel Michael Dell. Obchodování začala na 46 USD a zakončila na 45,43 USD