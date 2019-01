Pavel Wiesner: Vysoké škody hrozí dopravcům zejména při nehodách v cizině

Vozidel na silnicích stále přibývá, nejen u nás, ale i v zahraničí, dopravním firmám přepravujícím zboží na velké vzdálenosti tak zároveň hrozí vyšší riziko dopravních nehod. Zejména v zahraničí představují náhrady za škody několikanásobně vyšší částky než v ČR. Na tuto problematiku jsme se zeptali Pavla Wiesnera, ředitele úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny.

A je tedy možné pojistit se i na limity vyšší než je u nás běžné?

Sjednávané limity u dopravních firem se obvykle pohybují kolem 100 milionů korun. V případě, kdy skutečná výše škody převýší sjednaný limit, hradí rozdíl viník nehody, resp. majitel firmy. Je jasné, že pro jakoukoliv malou, střední, ale i větší firmu může taková situace vést až k bankrotu.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí firmám produkt pod názvem MaxiOn, který kryje škody vzniklé vyčerpáním limitu na majetkové škody z povinného ručení. Výše pojistného se odvíjí od počtu vozidel, která firma vlastní nebo provozuje, odpovídá přibližně 10 až 15 % z ceny povinného ručení vozidla. MaxiOn má limit na majetku až jednu miliardu korun.

Několik let se hovoří o tom, že současné pojistné sazby povinného ručení nestačí na pokrytí vyplácených škod. Znamená to, že sazby porostou?

Hodnoty vzniklých škod u povinného ručení přesahují o téměř 30 % částky vybrané za pojistné. Navíc hradíme vyšší náklady na zásahy hasičů u dopravních nehod, odvádíme příspěvek do Fondu zábrany škod, ze kterého se například modernizuje vybavení pro složky integrovaného záchranného systému, nebo podporují programy zaměřené na bezpečnost silničního provozu.

To vše by se mělo odrazit v pojistném, jeho výše však dlouhodobě stagnuje a patří k nejnižším v Evropě. V roce 2017 se podle České asociace pojišťoven průměrná částka v segmentu tahačů návěsů pohybovala v průměru okolo 45 tis. korun. Podle zkušeností a doporučení ze zahraničí by se však optimálně měla pohybovat kolem 4000 eur, tedy asi 100 tis. korun.

Děkuji Vám za rozhovor.