Pomůže pojišťovnictví získat důvěru obyvatel v autonomní vozidla?

Zatímco závod o vývoj a uvedení autonomních aut do provozu se stále zrychluje, nová studie odhalila, že američtí spotřebitelé jsou skeptičtí s ohledem na technologie. Současně se ukázalo, že bezpečnost automatického řízení může mít svého velkého ambasadora.

Ano, pojišťovny totiž mohou mít nejlepší pozici v tom, aby odpověděly veřejnosti na jejich otázky ohledně bezpečnosti provozu automatických vozidel, čímž by se otevřela cesta pro jejich větší akceptaci. Zdaleka ne všichni spotřebitelé jsou totiž srozuměni s automatizovanými auty. 40 % z nich nevidí v tomto pokroku žádnou výhodu a 42 % respondentů se vyjádřilo, že by nejezdili v automatickém vozidle bez ohledu na to, jakého pokroku dosáhly technologie. To jsou hlavní výsledky studie uskutečněné firmou J. D. Power a Národní asociací vzájemných pojišťoven (National Association of Mutual Insurance Companies).

A právě bezpečnost je hlavním důvodem, proč konzumenti odmítají přijmout autonomní auta. Výzkum agentury J. D. Power, kterého se koncem letošního srpna zúčastnilo 500 klientů s pojištěním auta, odkryl některá významná fakta týkající se této překotně se vyvíjející technologie:

Téměř stejný podíl respondentů uváděl bezpečnost jako výhodu autonomních aut (19 %), jako těch, kteří naopak bezpečnost viděli jako nevýhodu (17 %).

Bezmála polovina dotázaných (45 %) se vyjádřila, že před usednutím do takového vozidla by musela mít jistotu 100% bezpečnosti.

Jen 17 % oslovených si myslelo, že dosažená úroveň bezpečnosti při testech automatických vozidel je pro ně dostatečná natolik, aby do něj sedli.

73 % respondentů řeklo, že by zcela určitě nebo pravděpodobně nenahradili dosavadní způsob přepravy tím plně automatizovaným v autonomních vozech

Rovněž vyšlo najevo, že konzumenti sice důvěřují publikovaným faktům okolo autonomních aut, ale pokud jde o témata spojená s bezpečností, nejvíce věří pojišťovnám. Celých 35 % respondentů ve výše zmíněné studii uvádělo, že by nejvíce důvěřovali závěrům testů bezpečnosti autonomních vozidel, pokud by je prováděly Pojišťovací ústav pro bezpečnost na silnicích a jeho pobočky (Institute for Highway Safety), popřípadě Institut pro silniční škody (Highway Data Institute). Daleko za subjekty z oboru pojišťovnictví se umístili samotní výrobci aut (12 %), federální vláda (9 %) a vlády jednotlivých amerických států (4 %).

Dotazovaní se odvolávali na to, že podle nich má odvětví pojištění (34 %) větší zájem na bezpečnosti aut než jejich producenti (26 %) nebo technologické firmy (23 %), a to i když většina respondentů je přesvědčena, že hlavní motivací každého sektoru je dosažení zisku.

To, zda budou autonomní auta připuštěna do provozu na silnicích, závisí pravděpodobně na uspokojení požadavku veřejnosti, aby prokázala potřebný stupeň bezpečnosti. A v minulosti bylo pojišťovnictví hlavním advokátem bezpečnostního pokroku v automobilech. Vždy vítalo a zohledňovalo různé nové prvky zabezpečení posádky, ať už šlo historicky o bezpečnostní pásy, airbagy, nebo v poslední době autokamery.

Výsledky studie J.D. Power o akceptaci automatických vozidel a o jejich pojištění byly prezentovány 9. října na konferenci NAMIC´s The Future of Auto Summit, která se konala na michiganské univerzitě. Jeden ze spoluautorů výzkumu, federální expert Tom Karol, studii uvedl takto: „Konzumenti sledují pojišťovny, které by podle nich měly stanovit spolehlivou úroveň bezpečnosti. Tento výzkum ukazuje, že je naprosto nezbytné, aby odvětví pojištění bylo zahrnuto do okruhu subjektů, které mohou veřejnost přesvědčit o důvěryhodnosti autonomních aut.“