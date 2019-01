Jaká pojišťovna vyplatí na úrazovém pojištění nejvíce?

Vážný úraz, který člověku obrátí život naruby, nebo lehčí zranění, které vás jen na pár dnů či týdnů vyřadí z práce. S finančními následky obou typů komplikací může pomoct úrazové pojištění, které bývá součástí životní pojistky.

V nabídce českých pojišťoven panují ale ohledně posuzování jednotlivých úrazů a vyplácených částek značné rozdíly. Vyplacené krytí se tak u jednotlivých ústavů může lišit i o desítky procent. Vyplývá to z tzv. Ratingu úrazového pojištění, který na základě podrobné analýzy dostupných pojistných produktů sestavuje společnost Broker Trust.

Úrazové pojištění ocení člověk především v situacích, kdy utrpí vlivem vážného úrazu trvalé následky, které ho omezují v pracovní činnosti, a tím ohrožují i jeho životní standard. Pojištění tak může nahradit i dlouhodobý výpadek příjmů a dovolí zachovat si stávající životní úroveň. Součástí pojistek může být i krytí drobných úrazů, které se léčí třeba jen několik dnů či týdnů, kdy pojišťovna vyplácí klientovi po nějakou dobu sjednanou denní dávku odškodného, pro které se vžil laický výraz bolestné.

V případě vážných úrazů porovnává RUP pojistné plnění 95 úrazů s trvalými následky standardně vyššími než deset procent tělesného poškození. RUP zohledňuje jak pojistná plnění podle tabulek pojišťoven, tak progresivní výpočty, kdy míra progrese určuje, jakým koeficientem se podle závažnosti úrazu násobí sjednaná pojistná částka. Její výše je důležitým ukazatelem kvality pojistného produktu. Pojišťovna, která by vyplatila v součtu za stanovený vzorek úrazů nejvíce, dostala v ukazateli RUP hodnocení nejvyšší, a to 100 procent. Pojišťovny, které by za dané úrazy vyplatily méně, dostaly v tomto ukazateli procento úměrně nižší.

Data byla získána na základě interaktivního nástroje Metodiky Online společnosti Broker Trust, který umožňují porovnat finančním profesionálům přes 40 000 položek z aktuální nabídky na trhu dostupných produktů.

Dlouhodobý boj o první místo

Vítězem aktuálního žebříčku u krytí vážných úrazů je pojišťovna Metlife a její pojištění Metlife Garde. Vděčí za to především tomu, že letos plošně upravila systém progrese, kdy se klientům vyplácená částka násobí už od 21 procent tělesného poškození způsobených úrazem, dříve se tak stalo až při 25 procentech tělesného poškození. Pojišťovna hodnotu progrese navíc navýšila o 50 procentních bodů. Obě vylepšení se zároveň neprojevila na vyšší ceně pojistky.

V těsném závěsu za Metlife, s rozdílem pouhých dvou procent, skončilo pojištění Allianz Život. V případě pojištění trvalých následků úrazu se tyto dvě pojišťovny o prvenství „přetahují“ dlouhodobě.

POJIŠTOVNA HODNOTA RUP PRO VÁŽNÉ ÚRAZY METLIFE GARDE 100 % ALLIANZ ŽIVOT 98 % AXA ACTIVE LIFE PLUS 83 % ČP MůJ ŽIVOT 2 78 % GENERALI BEL MONDO 74 % ČPP EVOLUCE PLUS, RIZIKOVKA 69 % KOOPERATIVA 7BN, NA PŘÁNÍ 69 % PCŠ FLEXI, FLEXI RISK 69 % AEGON ŽP 68 % KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA ELÁN 67 % UNIQA DOMINO 67 % NN SMART, ŽIVOT 65 % ČSOBP FORTE 60 %

Zdroj: Broker Trust Metodiky Online

Horší podmínky u denního odškodného

U pojištění denního odškodného se ukazatel naopak zaměřuje na velmi časté drobné úrazy, které se léčí třeba jen několik týdnů. Pojišťovny přicházejí i v této oblasti s novými produkty, jde stále o často poptávané pojištění, především u dětí a sportovců. RUP pro časté úrazy proto zahrnuje 35 úrazů, a to zejména různá pohmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, řezné rány, popáleniny či méně vážné zlomeniny.

V případě denního odškodného se podmínky naopak zhoršují. U léčení drobných úrazů dlouhodobě vede Česká pojišťovna, přestože i ona podmínky plnění zpřísnila. Nicméně její oceňovací tabulky pro denní odškodné jsou z pohledu maximální možné délky léčení v průměru nejvíce štědré.

Na jasném druhém místě je UNIQA pojišťovna, která v některých položkách, například u podvrtnutého kolena bez poranění vazů či pohmoždění hlavy bez otřesu mozku, Českou pojišťovnu překonává. Ostatní pojišťovny jsou na tom z pohledu klientů podstatě hůře.

Zaujmout může také úrazové připojištění od Generali pojišťovny, která umožňuje sjednat progresivní plnění již od 31. dne léčby. Pojišťovna Generali je také v tomto ukazateli ve srovnání s minulostí největším skokanem.

POJIŠTOVNA HODNOTA RUP PRO ČASTÉ ÚRAZY ČP MůJ ŽIVOT 2 100 % UNIQA DOMINO 86 % ČSOBP FORTE 74 % PČS FLEXI 72 % NOVIS WEALTH INSURING 67 % GENERALI BEL MONDO 65 % PČS FLEXI RISK 62 % AEGON ŽP 61 % KOOPERATIVA 7BN, NA PŘÁNÍ 61 % AXA ACTIVE LIFE PLUS 59 % ČPP EVOLUCE PLUS, RIZIKOVKA 58 % ALLIANZ ŽIVOT 57 % METLIFE GARDE 57 %

Zdroj: Broker Trust Metodiky Online

Univerzální ideální produkt neexistuje

Zajímavostí je, že pojišťovny, které se umístily na předních příčkách v ukazateli RUP pro vážné úrazy s trvalými následky (Metlife a Allianz), dopadly nejhůře ve srovnání plnění pro časté úrazy bez trvalých následků a s krátkou dobou léčení. Potvrzuje se tedy, že výběru vhodného pojistného produktu je třeba věnovat dostatečnou pozornost a postupovat podle individuálních potřeb, které může mít každý zájemce o pojištění rozdílné.

Platí také, že čím vyšší pojistné částky si klienti u pojišťovny sjednají, tím více za pojistky zaplatí. Na místě je rovněž znovu připomenout, že smyslem úrazového pojištění by měla být především ochrana pojištěnce před finančními následky vážných úrazů, a ne výplata bolestného při zraněních, jejichž léčba si vyžádá pouze krátký čas. Pojišťovny vyplácejí denní odškodné jen po nějaký čas, a když doba léčby přesáhne stanovený limit, více peněz stejně nevyplatí.

Dušan Šídlo

pojistný analytik společnosti Broker Trust