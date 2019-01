Sloupek Kateřiny Lhotské: Kolik máme klientů?

Kolik máme klientů? Zdánlivě triviální otázka, které padá v pojišťovnách (a nejen tam) dnes a denně. Je ovšem až neuvěřitelné, jak komplikovaná na ni může být odpověď. Respektive kolik různých odpovědí může být. A přitom jsou všechny správné…

Tazateli to obvykle připadá primitivně jednoduché. Zkrátka se dotazovaný podívá do nějaké tabulky, nebo mu v horším případě to jedno číslo vyjede na kliknutí z nějaké databáze CRM. Vždyť co by mohlo být prostšího než třeba spočítat, kolik rozdílných rodných čísel, nebo subjektů s různým IČO je tam uloženo. Občas si přitom ještě dotyčný tazatel pomyslí něco o neschopných kolezích, kterým musí vysvětlovat každou blbost.

I proto ho nepochybně zaskočí jednoduchá otázka: „A z jakého pohledu by to mělo být?“ Tedy, k čemu to číslo vlastně potřebuje. Těch pohledů může být opravdu několik. Třeba ten pojistných matematiků. Ti obvykle považují za klienta každého, u koho pojišťovna kryje nějaké riziko a pochopitelně dbají na to, aby nikoho nezapočítali vícekrát. A tak by se asi pídili po počtu pojištěných (včetně těch, kteří jsou totožní s pojistníkem) na všech individuálních smlouvách navýšeném o počet pojištěných na skupinových smlouvách. Obzvláště to druhé nemusí být úplně triviální zjistit, protože u tohoto typu smluv jsou změny „klientů“ poměrně dynamické. Navíc jejich „kmen“ často spravuje pojistník, ze kterého není vždy jednoduché něco vydyndat.

Jiný pohled budou mít třeba lidé, kteří mají na starosti záležitosti kolem správy pojistných smluv. Pro ně je klientem obvykle jen pojistník na platné smlouvě. S ním o smlouvě komunikují, od něj případně vymáhají dlužné pojistné a s ním pojištění ukončují. Když by zjišťovali počet pojistníků, tak by samozřejmě taky nikoho nepočítali víc než jednou. Z logiky věci vyplývá, že je jejich počet menší než počet pojištěných. Hlavně u již zmiňovaných skupinovek, kde na jednoho pojistníka mohou být třeba desítky tisíc pojištěných, tak může být rozdíl v počtu klientů z pohledu správců smluv a z pohledu aktuárů poměrně markantní.