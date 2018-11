Páté zvýšení sazeb, teď si dá ČNB pauzu

Česká národní banka tento týden přikročila k letos již pátému zvýšení sazeb. Hlavním argumentem tohoto kroku byl oproti prognóze slabší kurz koruny. V rámci výhledu na příští rok počítá centrální banka, byť s pozdějším, posilováním koruny, tudíž by tempo dalšího navyšování úroků nemělo být již tak intenzivní. Dle současného vyznění prognózy by mělo dojít pouze na jeden hike, a to pravděpodobně v únoru.

„Otázka zda, kdy a jak rychle začne posilovat česká koruna, zůstává pro bankovní radu i nadále tou klíčovou,“ uvedl ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Nejde o chování koruny per se, ale tvůrce měnové politiky, zvláště v malé otevřené ekonomice, musí vliv vývoje dovezených cen zohlednit při vhodné měnové politice. Že nejistota spojená s vývojem měnového kurzu, potažmo s načasováním jeho posilování, ovlivňuje chování centrální banky, dokládá i fakt, že nově vzniklá prognóza se od té minulé liší především v čase začátku posilování koruny a následných kroků měnové politiky,“ míní ekonom.

Podle aktualizované verze by se koruna měla držet v současných hodnotách ještě během prvního čtvrtletí příštího roku. Po většinu příštího roku bychom nicméně měli pozorovat svižný pokles, až k hodnotě 24 CZK/EUR, je přesvědčen Šoltés.

„Podobný vývoj je založený na předpokladu, že brzy odezní negativní sentiment na finančním trhu. Proti tomu se častěji objevují myšlenky, zda nedostatečné posilování není způsobeno jinou strukturální změnou, například změnu rizikové prémie. Česká koruna kromě nejistoty však centrální bance přináší i možnost se v relativně klidném prostředí dohikovat až na úroveň neutrální úrokových sazeb,“ doplnil Šoltés.

Vedle posilující koruny počítá aktualizovaná prognóza i se slabším vrcholem mzdové dynamiky, kdy nově by růst mezd neměl překonat 8procentní hranici. Silná domácí poptávka zůstane i nadále, způsobí, že v příštím roce přispěje čistý export k HDP negativně.

Domácí měna na výstup z listopadového zasedání reagovala jen minimálně. Její posun, byť jen nakrátko, pod hranici 25,80 za euro je spíše "dílem" posilujícího eura, které vedle české koruny podporuje i polský zlotý a maďarský forint.