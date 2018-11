Brexit - návrh počítá s tím, že Severní Irsko zůstane v celní unii

Podle tohoto návrhu by Severní Irsko zůstalo součástí celní unie se zbytkem Spojeného království, čímž by se předešlo vnitřním kontrolám zboží a zemědělských plodin mezi těmito dvěma územními celky. Zároveň by Spojené království zůstalo v užší celní spolupráci s EU. Znamenalo by to zachování pravidel původu zboží a společných cel na dovoz ze zemí mimo unii (a Spojené království). Tento návrh byl předložen Evropskou unií a Velká Británie se k němu vyjádří v průběhu příštího týdne. Bude-li Velká Británie nakloněna vyjednávání v duchu nového návrhu, bude to podnět pro EU ke svolání speciálního summitu k Brexitu , který by se měl konat v průběhu tohoto měsíce, jehož cílem by bylo přiblížení se společné dohodě a ve hře by stále mohl být původně plánovaný termín výstupu 29. 3. 2019. Avšak i když by se tímto dostalo Spojenému království garance, že nebude nuceno zavést kontroly zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem, stále by bylo vystaveno hrozbě celní unie s EU bez jasně stanoveného konce.