Největší těžař ropy na světě zapsal nejsilnější třetí kvartál po letech

Exxon Mobil má za sebou výsledkově nejsilnější třetí kvartál po čtyřech letech. Zisk mu stoupl o více než polovinu. Čísla za reportovaný kvartál přitom porazila odhady analytiků. U těžby se to stalo poprvé za deset čtvrtletí. Pozadu nezůstal ani jeho americký konkurent Chevron, který dokázal zisk za druhé čtvrtletí dokonce zdvojnásobit. I tady hrála roli působivá kombinace těžby ropy a plynu (u Chevronu na rekordu) a stoupající ceny černého zlata.

Série neuspokojivých výsledků Exxon Mobil za poslední kvartály poukázala na to, že americký ropný hegemon, kdysi mylně sázející na Rusko a Kanadu, musí přebudovat svoji největší podnikatelskou divizi, kterou je právě produkce ropy. Zastavit klesající těžbu bylo jedním z nejdůležitějších úkolů generálního ředitele Darrena Woodse. Ten sice stojí za monstrózními projekty v Guyaně a v Mosambiku, ty se do poloviny příští dekády do zisků ale tolik nepromítnou.

Produkce v reportovaném čtvrtletí dosáhla 3,789 milionu barelů ropného ekvivalentu za den oproti odhadovaným 3,72 milionu. Největší ropná společnost na světě vděčí za nad očekávání lepší číslo hlavně produkci v Permské pánvi, která sahá od západního Texasu až po jihovýchodní Nové Mexiko, což také v dnešní zprávě neopomněla zmínit. Zisk na akcii ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,46 USD při tržním odhadu 1,22 USD.

Chevron vytěžil rekordních 2,96 milionu barelů za den, počítaje v to ceny ropy a zemního plynu. Zisk v divizi upstream dosáhl 3,38 miliardy dolarů, zatímco před rokem to bylo pouhých 489 milionu USD. Exxon ve stejné divizi vydělal 4,23 miliardy USD, oproti 1,6 miliardy před rokem.

Exxon a Chevron jsou jedněmi z posledních velkých ropných firem, které zveřejnily svoje výsledky za uplynulý kvartál. Od ostatních jsme dostali veskrze pozitivní zprávy. Evropské kolosy BP, Royal Dutch Shell a Total zveřejnily každá výsledky, které překračují odhady.

Zajímavostí může být, že Chevon má od analytiků vyšší procento nákupních doporučení než jeho konkurenti BP, Shell a Total, a nemá žádné doporučení prodávat. Co do výkonnosti si ale jeho akcie letos vedou hůře než ty od konkurentů. Od ledna se snížily o více než 11 %, zatímco ropa Brent o 9 % zdražila. ExxonMobil od ledna spadl o 3,5 %.

Exxon dnes neprozradil žádné novinky k plánům na zpětné odkupy akcií. To ji trochu vyčleňuje od konkurence, která se k tomuto způsobu vracení kapitálu podílníkům postavila akceschopněji.

Jeho akcie rostly v premarketu ale i tak o více než 3 %. Akcie Chevron rostly o 2,4 %.

Zdroj: BBG