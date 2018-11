Pozor! Cena ropy prudce klesá

Ropa klesá i přesto, že sentiment u ostatních druhů aktiv se zlepšuje (akcie se zotavily a dolar oslabuje).

USA překonalo v těžbě ropy Rusko.

Dopad sankcí na Írán pravděpodobně nebude tak hrozivý, jak se očekávalo.

Cena ropy WTI už prolomila hranici 65 dolarů za barel. Brent pokořil úroveň 74 dolarů. Jde o prudký pokles ceny. Důvodem je negativní reakce trhů na včerejší zprávy Úřadu pro energetické informace EIA, které říkají, že produkce ropy v USA v srpnu stoupla o 3,8 procenta, čímž dosáhla nového rekordu - 11,3 milionů barelů denně.

Americká produkce tak meziročně vzrostla o neuvěřitelných 2,1 milionu barelů denně, čímž překonala Rusko, které také produkuje na vrcholných úrovních - v srpnu 11,2 milionu barelů denně, což je postsovětský rekord.

Zároveň i OPEC zveřejnil údaje o své měsíční těžbě. Podle nich se produkce zemí sdružených v této organizací dostala na nejvyšší úroveň od roku 2016, a to i navzdory sankcím proti Íránu.

Indie a Jižní Korea budou mít možnost dovážet ropu z Íránu i po nástupu sankcí, což omezí dopad amerického zákazu exportu ropy z této země.

Na trh s ropou nyní působí množství faktorů. Odhad její ceny do konce roku je proto velmi náročný. V této chvíli ještě stále nevíme, jaký skutečný dopad budou mít sankce USA vůči Íránu, a tudíž, zda půjde o snížení produkce o půl milionu barelů denně, případně o dva miliony. To určí, zda se cena ropy ke konci roku přiblíží spíše sedmdesáti nebo sto dolarům za barel.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.