Wells Fargo: Čekáme monstrózní dvoudifernou akciovou rallye

Analytici americké banky Wells Fargo očekávají příchod monstrózní akciové růstové rallye do konce příštího roku. Index S&P 500 by měl ke konci roku 2019 dosáhnout úrovně 3 079 bodů, což by odpovídalo zhodnocení o cca 12% oproti včerejšímu závěru.Podle analytiků banky korekce z posledních dvou týdnů odblokovala tržní ohodnocení a otevřela prostor pro velmi zajímavé nákupy. Analytici banky výrazně doporučují přijmout určitou míru rizika a využít tuto příležitost. Dow Jones zakončil říjen se ztrátou 5,1%, což byl nejhorší měsíční výsledek od ledna 2016. S&P 500 ztratil 1,91%, což čin tento měsíc nejhorším od září 2011.