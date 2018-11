Nová dopravní značka: na silnici vám může zachránit život

Na českých silnicích se už brzy objeví nová dopravní značka. Bude řidiče upozorňovat na to, že se ocitli v protisměru. Stále totiž přibývá nehod, které způsobí řidič, který do opačného směru nedopatřením vjede.

V současnosti řidiče upozorňuje na fakt, že se na dálnici chystá vjet do protisměru, pouze dopravní značka zákaz vjezdu. Ministerstvo dopravy se ale rozhodlo toto varování znásobit, a to značkou, která je běžně k vidění například v Rakousku, Německu či na Slovensku - obrovskou žlutou cedulí s nápisem: "STOP. Jste v protisměru."

Podle šéfa BESIPu Tomáše Neřolda se jedná o jednu z největších informačních tabulí. "Jejím smyslem je zvýraznit to, že vjíždím nebo se dostávám do protisměru na nájezdu na dálnici. Je to asi ta nejrizikovější věc, která se může na dálnici stát. Je dobré řidičům kromě zákazu vjezdu dát ještě jedno velké varování," vysvětlil.