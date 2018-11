Blockchainový ostrov Malta se chce stát též top zemí v oblasti umělé inteligence

Maltská vláda oznámila sestavení pracovní skupiny, jejímž úkolem má být vytvoření národní strategie v oblasti umělé inteligence (AI – artificial intelligence). Z akce Malta Blockchain Summit, která probíhá ve dnech 1. a 2. listopadu a je jednou z největších společenských událostí kryptosvěta letošního roku, o tom informoval Cointelegraph.

Silvio Schembri, mladší ministr pro finanční služby, digitální ekonomiku a inovace, oznámil spuštění vládní iniciativy s názvem Malta.ai. Prohlásil, že Malta se chce stát top AI národem. Řekl, že země vytvoří přátelské regulatorní prostředí pro oblast umělé inteligence právě takovým způsobem, jak to učinila pro blockchainovou technologii. „Poté, co jsme Maltu úspěšně zavedli jako „blockchainový ostrov“ tím, že jsme jako první na světě regulovali produkty a služby z oblasti technologie DLT (technologie distribuované účetní knihy), bychom nyní chtěli Maltu dostat mezi prvních deset zemí světa s nejlepší politikou pro oblast umělé inteligence,“ řekl ministr.

Vláda již pro svou národní strategii umělé inteligence spustila webovou stránku. Na projekty z oblasti AI bude dohlížet stejná organizace, která již monitoruje DLT.

Malta.ai bude spolupracovat na pilotním projektu se společností SingularityNET. Ta provozuje decentralizované tržiště pro služby umělé inteligence, vydala svůj vlastní token AGI s tržní kapitalizací téměř 33 milionů dolarů a používá renomovaného robota Sophia z dílny hongkongské firmy Hanson Robotics.

Malta si již dříve získala reputaci díky svému proaktivnímu a přátelskému přístupu k podnikání orientovanému na blockchain a kryptoměny. Svůj záměr učinit zemi leaderem v oblasti DLT vláda oznámila v únoru letošního roku. Počátkem července parlament země schválil tři návrhy zákona, které stanovily jasný regulatorní rámec a právní prostředí jak pro kryptoodvětví, tak pro blockchain. Již díky příslibu přijetí těchto zákonů se Maltě podařilo přilákat na své území množství hráčů z těchto odvětví včetně kryptoburz Binance, Okex a Bitbay.

