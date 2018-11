Trump požádal administrativu, aby připravila návrh obchodní dohody s Čínou

Americký prezident Donald Trump podle agenturních zpráv požádal činovníky ze své administrativy, aby začali sestavovat návrh podmínek možné obchodní dohody s Čínou. Jedním z klíčových témat by přitom měla být ochrana intelektuálního vlastnictví.



Prohlášení bylo údajně reakcí na vzájemnou diskusi Trumpa s jeho čínským protějškem Xi Jinpingem na téma vzájemného obchodu, kterou si následně Trump velmi pochvaloval. To okamžitě podporuje spekulace o možném snížení napětí mezi oběma stranami. Tisk spekuluje, že po volbách do Kongresu by mezi státníky mohlo/mělo proběhnout oficiální setkání, které možná definitivně rozhodne, jak to s obchodními válkami bude.