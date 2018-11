ČNB dle očekávání zvýšila sazby a počítá se svižným posilováním koruny v následujících čtvrtletích

Hlavní událostí včerejšího dne pro českou ekonomiku bylo rozhodnutí bankovní rady ČNB zvýšit klíčové úrokové sazby.

Reakce koruny ve zbytku včerejšího dne a dnes ráno byla vlažná (což není překvapením, protože zvýšení sazeb se čekalo), ale v teoreticky očekávaném směru, tj. posílila (což se nedá říct o jejích reakcích na posledních několik zvýšení sazeb), jak ukazuje graf zachycující vývoj kurzu k euru za poslední tři dny:





Základní obrázek je nyní takový, že ČNB ve své nové prognóze předpokládá v dalších měsících a čtvrtletích poměrně svižné posilování kurzu koruny (do roka by měla posílit meziročně o cca 5 %), a tudíž pro nejbližší rok nevidí důvod k dalšímu zvyšování sazeb – o zpřísnění se postará právě kurz. ČNB tedy nadále věří, že nynější bloudění kurzu po nezvykle slabých hodnotách do několika měsíců postupně skončí (prognóza kurzu koruny na 4Q18 je oproti minulé prognóze o 40h slabší, kdežto pro 4Q19 už jen o pouhý desetník).

Korunu k oněm nepřirozeně slabým hodnotám podle ČNB stahují především zahraniční rizika. V těchto týdnech však nelze vyloučit, že se začíná přidávat i jeden oslabovací faktor domácího původu: snaha některých bank vypudit přes konec roku velké vklady, a tím si snížit základnu pro výpočet plateb do rezolučního fondu. Tento konkrétní faktor ovšem po Novém roce zase odezní.

Jistou perličkou je fakt, že v hlasování bankovní rady se objevily hned tři varianty: zvýšit o 25bb (5 hlasů), nezvýšit vůbec (1 hlas), zvýšit o 50bb (1 hlas). Taková názorová šíře se objevuje jen zřídka a je signálem, že přinejmenším část bankovní rady možná začíná být z velmi slabé koruny mírně nervózní (jakkoli onen hlas pro 50bb mohl patřit jednomu z těch členů rady, kteří brzo odejdou).



Michal Skořepa, analytik