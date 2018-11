Erste vylepšila guidance a reportovala vyšší zisk (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Erste zvyšuje guidance pro letošní ROTE. Zveřejnila lepší než očekávaný čistý zisk.

CME prodlužuje termín pro uzavření transakce na prodej slovinských aktiv.

Evropské akcie by měly navázat na asijské trhy a zamířit strmě vzhůru.

Dnešek bude patřit statistikách z amerického trhu práce v podobě míry nezaměstnanosti, počtu nových pracovních míst v soukromém sektoru nebo hodinových výdělků. Kromě toho budou zveřejněny i tovární objednávky. V Evropě budou publikovány předstihové ukazatele PMI z výrobního sektoru.

Výsledky hospodaření dnes v USA zveřejní Berkshire Hathaway, Exxon Mobil nebo Seagate Technology.

Analytici Société Générale snížili doporučení pro akcie švýcarské banky Credit Suisse na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie rostly třetí den v řadě. Index S&P 500 si polepšil o 1,1 % za podpory všech sektorů s výjimkou utilit, které přišly o půl procenta. Nejziskovějším odvětvím se stali těžaři a zpracovatelé komodit (+3,6 %), následovaní prodejci zbytného zboží (+2,2 %). Nejvíce se ale pod výsledek celého indexu podepsaly díky své vysoké váze informační technologie, které přidaly „jen“ 1,2 %.

V asijsko-pacifickém regionu byla cítit velmi optimistická nálada. Mnoho indexů si připsalo zisky výrazně převyšující jedno procento. Například jihokorejský Kosdaq vzrostl o pět procent, téměř čtyři procenta přidaly akcie obchodované v Hongkongu či japonský Nikkei 225 vzrostl o 2,6 %. Optimismus na trzích vyvolaly příznivé komentáře Donalda Trumpa o jednání s čínskou stranou ohledně celních bariér.

Americké statistiky z trhu práce by měly za říjen ukázat opět velmi slušná čísla a potvrdit tak stále velmi solidní stav světové ekonomické jedničky. Pokud se očekávání naplní, mělo by to akciovým trhům přifouknout vítr do plachet.

Erste Group

Skupina Erste zveřejnila výsledky hospodaření za třetí kvartál. Čistý zisk výrazně překonal konsensus trhu. Důvodem byl na jedné straně vyšší čistý úrokový výnos, na druhé celkovou ziskovost podpořilo opět rozpouštění opravných položek k poskytnutým úvěrům ve výši 28,9 mil. EUR. Čistá úroková marže mírně klesla na 2,27 % z 2,32 % za Q2 18. Poměr nesplácených úvěrů (NPL) se snížil na 3,5 % vs. 3,6 % ve Q2 18. Management zvýšil svoji guidance pro letošní ROTE na „více než 12 %“ oproti předchozímu výhledu „více než 10 %“ a zároveň vidí i mírný růst v celkových tržbách.

Pozitivně hodnotíme především zlepšený výhled, lepší než očekávaný čistý úrokový výnos a čistý zisk. Provozní výnosy vesměs naplnily očekávání. Akcie Erste Group by tak mohly reagovat na zveřejněné údaje růstem.

CME

Mediální společnost CME opět posunula termín pro uzavření transakce na prodej slovinských aktiv a to do 30. listopadu 2018. To může vytvářet krátkodobě tlak na pokles ceny akcií, když může mezi investory panovat nervozita, zda k transakci vůbec dojde.