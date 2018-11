Dokáže akciový trh předpovídat recesi?

Úrokové sazby rostou, hypotéky zdražují, ekonomika roste již devátým rokem a nezaměstnanost je nejnižší za posledních 50 let. Americké akcie ale za měsíc ztratily přes deset procent. Může to znamenat, že dění na burze předpovídá recesi, jak se o tom často hovoří?

Americké akcie se koncem minulého týdne propadly do ztráty od začátku roku a index S&P 500 odepsal od historického maxima deset procent, a až do příštího rekordu je (minimálně) v korekci. Americká ekonomika je podle všeho na vrcholu cyklu a centrální banka zvedá sazby, což se projevuje i na trhu s bydlením. Samozřejmě tak vyvstává otázka, zda pokles cen akcií nepředznamenává blížící se recesi.

Ti, kdo s takovým názorem nesouhlasí, se nepochybně vytasí s vtípkem, že akciový trh dokázal předpovědět devět z posledních pěti recesí. Něco na tom je, mezi investory totiž sice převládá názor, že akciový trh je pro ekonomiku předstihovým ukazatelem, historie ale naznačuje, že to není zrovna silné pravidlo.

Ani výnosová křivka, která je také považována za ukazatel blížící se recese, v poslední době v tomto smyslu "nefunguje". Mohou fungovat akcie? Podívejme se na výnosy indexu S&P 500 v období 3, 6 a 12 měsíců před recesemi v USA od konce 20. let 20. století.

Doba před březnem 2001 nabídla vlastně jedinou pořádnou korekci, která předpověděla recesi, jež následovala rok po prasknutí technologické bubliny. Ve většině případů se ale před recesí nic neobvyklého nedělo. Od roku 1928 zaznamenal index S&P 500 celkem 20 medvědích trendů (ztrát přes 20 % z vrcholu) a dalších 28 korekcí (ztrát 10-20 %). Z těchto 48 výprodejů 32 nastalo mimo období recese a žádnou recesi nepředpovědělo. To znamená, že ve dvou třetinách případů, kdy se americké akcie jako celek propadly o více než 10 %, recese nepřišla (je potřeba poctivě dodat, že jeden případ je ten současný, a tedy nemůže být dost dobře do statistiky zahrnován). Recese se nakonec jistě dostaví, ale akciový trh (ani výnosová křivka) nám to nejspíše předem neprozradí. Mnoho lidí si navíc recese ani nevšimne a americký Národní úřad pro ekonomický výzkum ji většinou oficiálně ohlásí až v době, kdy je vlastně již po ní a ekonomika je z nejhoršího venku. Například recesi, která začala v březnu 2001, úřad oficiálně oznámil až v listopadu 2001, kdy také skončila. Recese z léta 1990 byla ohlášena až na jaře 1991 a recese, jež začala v létě 1981, byla nazvána recesí až v lednu 1982 (logicky, o recesi je řeč, až když ekonomika klesá dva kvartály v řadě).

Není vyloučeno, že letos bude zase jednou vše jinak, akciové trhy ale často začnou kolísat z důvodů, které s vývojem ekonomiky nemusejí souviset, nebo alespoň ne bezprostředně. Možná by nebylo od věci, kdyby ceny amerických akcií padaly bez výhledu recese, prostě jen proto, aby mělo opět smysl sledovat firemní fundamenty, ne pouze to, jak moc jsou některé tituly v módě. Nebylo by špatné, kdyby ocenění akcií bylo nižší a dividendové výnosy nižší i bez toho, že by lidé přicházeli o práci kvůli hospodářskému zpomalení.