Růst výdělků v USA dále zrychluje (Ranní zpráva z finančního trhu)

První pátek v měsíci patří tradičně statistikám z amerického trhu práce. Zatímco zářijová čísla kvůli hurikánu zklamala, říjen by měl vše napravit. Americká čísla by tak měla nadále vytvářet dolaru podporu. Ta naopak chybí euru a dnešní statistiky PMI z průmyslového sektoru to rozhodně nenapraví. U Itálie se dokonce obáváme snížení aktivity, což by se stalo poprvé za poslední více než dva roky.

Italský PMI v říjnu zřejmě spadl do pásma kontrakce

Neočekáváme, že by se finální průmyslový PMI v eurozóně za říjen nějak lišil od předběžného odhadu. To znamená oproti září celkem výrazné snížení (z 53,2 na 52,1 bodu) a potvrzení, že ani po slabé první polovině roku to ve 3Q na oživení ekonomické aktivity v eurozóně nevypadá. Zavažuje především německý průmysl, který, zdá se, doplácí na nejistotu v souvislosti s obchodními válkami i na problém s přísnějšími emisními limity ovlivňující produkci automobilového průmyslu. I tak je ale nálada německých průmyslníků z velkých evropských zemí nejvýše. Nižní se PMI ve Francii i Španělsku. Nepřekvapivou, ale varující zprávou, bude italský PMI, který zřejmě spadne pod 50 bodů, tedy do pásna snižující se aktivity.

Zářijová slabá data z amerického trhu práce byla negativně ovlivněna hurikánem Florence. Říjen by měl znamenat návrat k silným datům. To platí jak pro počet nově vytvořených pracovních míst, tak pro míru nezaměstnanosti i průměrné hodinové výdělky. Jejich meziroční dynamika by již měla začínat trojkou a podpořit tak očekávání dalšího zvyšování dolarových sazeb. Jejich další zvýšení přijde podle nás ještě před koncem, roku na prosincovém zasedání FOMC.

Dolar včera ztrácel na všech frontách

Zeleným bankovkám se včera vůbec nedařilo. Zpráva z Twitteru od prezidenta D. Trumpa, že jednání s Čínou včetně obchodních dohod jdou „hezky“ znamenala posílení čínské měny. Zvyšující se šance, že se podaří vyjednat dohodu o brexitu, zase pomohla libře, která včera zaznamenala svůj letošní nejvýraznější jednodenní zisk. A pozadu nezůstalo ani euro, které se odrazilo od téměř letošní nejnižší úrovně a vyšplhalo se na nejvyšší hodnotu od 20. září.

Polský PMI balancuje nad propastí

Index průmyslové aktivity PMI v Polsku se nebezpečně přibližuje 50bodové hranici. Již zveřejněné statistiky ze západoevropských zemí i třeba České republika naznačují, že poklesu indexu se v říjnu nevyhnul ani polský průmysl. Otázkou pouze je, zda se udrží v pásmu expanze, či již spadne do oblasti kontrakce.

Sílící euro pomohlo měnám v regionu

ČNB včera v naprostém souladu s tržním očekáváním zvýšila svou klíčovou dvoutýdenní repo sazbu o 25 bb na 1,75 %. Centrální banka reagovala především na svůj revidovaný inflační výhled. V souladu s naším pohledem (viz naše Ekonomické výhledy zde http://bit.ly/2ABr8iB) bankovní rada vidí, že inflace bude v prvních měsících příštího roku atakovat 3 % a následně se pomalu blížit ke 2% cíli ze shora. Na rozdíl od nás ale ČNB počítá, že za ní hodně práce odmaká měnový kurz a koruna posílí razantně pod 25 CZK/EUR. To rozhodně není náš předpoklad, proto podle nás bude ČNB ve zvyšování sazeb pokračovat i v příštím roce. Na podzim čekáme repo sazbu na 2,50 %.

Koruně se včera dařilo, oproti ranním kotacím u 25,95 CZK/EUR se kurz v odpoledních hodinách krátce dostal až ke 25,83 CZK/EUR. Nutno ale podotknout, že to nebyla primárně zásluha centrální banky a jejího zvýšení sazeb. Včera totiž posilovaly všechny měny v regionu, když se konečně na globálním trhu dařilo euru vůči dolaru. Korunu pouze částečně během tiskové konference podpořil guvernér Rusnok komentářem, že nemůže vyloučit prosincové zvýšení sazeb. Tady ale bude hodně záležet opět na kurzu koruny. Pro Q4 18 ČNB ve své prognóze počítá s průměrnou hodnotou kurzu 25,70 CZK/EUR. Dosavadní průměr činí 25,83 CZK/EUR, což žádnou významnou odchylku nepředstavuje. Podobnější komentář ke včerejšímu jednání bankovní rady naleznete zde: http://bit.ly/2yOjbVG.