CETV se stále nepodařilo prodat slovinská aktiva, termín dále posunut

Central European Media Enterprises (CETV) se již více než 15 měsíců nedaří dotáhnout do konce loni v červenci dohodnutý prodej slovinských aktiv soustředěných ve společnosti Pro Plus do rukou Slovenia Broadband, resp. skupiny United Group. CETV tak stále z transakce marně čeká na přítok zhruba 145 mil. EUR (3,75 mld. Kč).

CETV dnes odpoledne oznámila, že ani do naposledy stanoveného data 31. října se prodej zmiňovaných aktiv nepodařilo zrealizovat. Brzdou je nadále regulátor, resp. Slovenia Broadband stále nezískala příslušná povolení pro uskutečnění transakce.

CETV se tak s kupujícím dohodla na dalším prodloužení termínu, resp. ve smlouvě uváděný „definitivní“ tzv. Long Stop Date byl nově stanoven na 30. listopadu 2018.

Připomenou lze, že ohledně prodeje aktiv v Chorvatsku již dříve kupující souhlas příslušného regulátora získal a CETV tím získala 85 mil. EUR.

Akcie CETV na svém domovském trhu na zprávu zatím prakticky kurzově nereagují, když se za minimální likvidity obchodují v blízkosti včerejších závěrečných hodnot, tedy u 3,38 USD. Již poslední dny jakoby investoři čekali na zprávy v dané věci, jelikož jejich aktivita byla velmi podprůměrná. Například ve středu majitele vyměnilo jen 61 tisíc akcií.