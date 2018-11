Okénko trhu: ČNB zvýšila sazby; nová prognóza ČNB optimistická není; index nákupních manažerů poklesl; ISM také zamířil dolů

Bankovní rada ČNB dnes rozhodla počtvrté v řadě a popáté v tomto roce zvýšit své úrokové sazby. Dvoutýdenní repo sazba byla navýšena na úroveň 1,75 %, lombardní na 2,75 % a diskontní sazba na 0,75 %. Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy na horizontu měnové politiky jako mírně proinflační a to hlavně z důvodu očekávaného vyššího růstu mezd. Dalším faktorem je slabší kurz koruny, který zvyšuje dovozní ceny importérů. Nová prognóza centrální banky počítá s jen zanedbatelně nižším růstem ekonomiky v následujících letech. Míra inflace by měla vygradovat v první polovině příštího roku a přiblížit se ke třem procentům. Následně by měla postupně klesat ke dvouprocentnímu cíli centrální banky v důsledku prudkého posílení koruny. V souladu s tímto vývojem vidí centrální banka prostor pro další zvyšování úrokových sazeb v prvním čtvrtletí příštího roku.

Podle našeho názoru je však nová prognóza ČNB příliš optimistická. Shodně s centrální bankou očekáváme, že postupně odezní negativní globální faktory, které pomůžou koruně v prvním čtvrtletí příštího roku posílit k úrovni EUR/CZK 25,0, nicméně ohledně dlouhodobějšího posílení pod tuto hranici jsme skeptičtí a předpokládáme, že se v závěru příštího roku vrátí zpět ke slabším hodnotám. V souladu s tímto vývojem očekáváme, že bankovní rada bude mít v příštím roce příležitost zvýšit sazby minimálně ještě dvakrát v závislosti na vývoji koruny. Více k nalezení na https://bit.ly/2Di3Mkx

Český index nákupních manažerů ve výrobě v říjnu podle očekávání poklesl o 0,9 bodu na 52,5 b. Index tak pokračuje ve výrazném letním propadu a je nejnižší od listopadu 2016. Za poklesem indexu stojí stagnace tempa růstu nových zakázek a slabší zahraniční poptávka, která je nejnižší za poslední dva roky. I nadále přetrvávají problémy s nedostatkem volné pracovní síly na trhu a to zejména kvalifikované pracovní síly. Dále také výrobce trápí růst cen vstupních surovin a materiálů a další protahování dodavatelských lhůt, což je dáno nedostatečnými kapacitami dodavatelů. Více se dočtete na https://bit.ly/2CUNM6P.

Americký předstihový indikátor ISM ve výrobě v říjnu překvapivě klesl na hodnotu 57,7 bodu, což je o 1,3 bodu méně, než předpokládal trh. Na propadu indexu se podepsal především pokles produkce a zásob. Ubylo také množství nových zakázek, kterých je nejméně za posledního půl roku, a výrazně se snížily objednávky ze zahraničí. Dále na snížení měly vliv zavedená cla vůči Číně, o čemž vypovídá právě snížení zahraničních objednávek. Naopak ceny se oproti září zvýšily.





Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.