Spor o odškodnění za úraz na chodníku se dostal až k soudu. Zraněná nakonec získala 40 000 Kč

Paní Věra v zimních měsících uklouzla na neudržovaném chodníku, který byl ve vlastnictví města Humpolec. Jelikož bylo toto místo v podstatě jedinou přístupovou cestou k paneláku, kde bydlí, nemohla si vybrat jinou cestu. Jedinou alternativou byly pouze schody, které však byly také neudržované, tedy zasněžené a namrzlé.

Zraněná při pádu utrpěla zlomeninu pravého kotníku. Celých 6 týdnů nosila nechodící sádru a pohybovala se pouze o berlích. V průběhu dojížděla do nemocnice na pravidelné lékařské kontroly a posléze dokonce docházela na rehabilitace.

Paní Věra se rozhodla, že bude po městu požadovat odškodnění. Opakovaně se snažila kontaktovat pojišťovnu města, aby jí k její žádosti dalo vyjádření. Když se jí po mnoha urgencích pojišťovna ozvala, dostala jen zamítací dopis, že její nárok na odškodnění nebyl uznán.

Paní Věra se tedy obrátila na společnost Vaše nároky.cz s prosbou o pomoc při řešení nároku. Zadala si případ online a po doložení veškerých dokladů, včetně lékařského posudku s bodovým ohodnocení, se právník začal případem aktivně zabývat.

Předžalobní výzva, kterou advokát sepsal, byla doručena přímo smluvní pojišťovně protistrany. Na tuto výzvu reagovala protistrana zamítavě, proto situace vyústila až v podání žaloby a následně v soudní řešení. Právník nárokoval jak náhradu škody za samotný úraz, tak veškeré cestovní výlohy klientky týkající se dojíždění k lékaři.

Ve prospěch klientky se právníkovi z Vaše nároky.cz nakonec podařilo vyzískat částku ve výši 40 000 Kč. „Poškození by se svých nároků neměli vzdávat hned po prvním odmítnutí města či pojišťovny a případ by měli aktivně dále řešit. Pokud jim pojišťovna či město nereaguje nebo se k odškodnění staví zamítavě, měli by se obrátit na právníka a na příslušné soudy,“ doporučuje mluvčí společnosti Vaše nároky.cz.