Ekonom Petr Dufek: Po krátké přestávce lze čekat další růst sazeb ČNB

ČNB na svém listopadovém zasedání opět zvýšila své úrokové sazby. Počtvrté v řadě, celkově popáté letos a posedmé od konce kurzového režimu. Dvoutýdenní repo sazba se tak dostává na 1,75 %, diskontní sazba na 0,75 a lombardní sazba na 2,75 %.



Samotné rozhodnutí ani tak nepřekvapilo, i když nebylo zdaleka jednohlasné. Pro navýšení sazeb o čtvrt procentního bodu hlasovalo pět ze sedmi členů bankovní rady, jeden chtěl navýšit sazby o půl procentního bodu, jeden vůbec. Bylo to zároveň poslední zasedání rady v současném složení, neboť v prosinci dochází k obměně dvou členů rady, současných dvou viceguvernérů.



Jestli se však čekalo nějaké překvapení, tak jím měla být nejnovější prognóza. Jak ale vyplývá z dosud zveřejněných parametrů nového výhledu ČNB, tak „příběh“, s nímž ČNB pracuje, se vlastně od srpna nemění. V hlavním scénáři tak ČNB předpokládá, že aktuální zvýšení sazeb bylo na čas posledním. K dalšímu růstu sazeb by mohlo dojít teprve při naplnění rizik v podobě slabší koruny, respektive pokud se bude kurz koruny dále odchylovat od prognózovaných hodnot.



Pro úplnost můžeme dodat, že centrální banka i nadále předpokládá, že po krátké přestávce česká ekonomika začne opět akcelerovat a ekonomický růst brzy znovu překročí hranicí tří procent. Inflace by podle modelu ČNB měla na velmi omezený čas vyskočit až do blízkosti tří procent (už v úvodu příštího roku), nicméně poté začne zase velmi rychle klesat.



Co lze čekat dále? Vzhledem k silnému předpokladu ČNB o brzkém posilování koruny je docela pravděpodobné, že bankovní rada se po krátké přestávce nejspíše ke zvyšování úrokových sazeb vrátí. Předpokládáme však, že nepůjde o pokračování dosavadní série rychlého zvyšování sazeb, ale o jednotlivé kroky s větším časovým odstupem. Koruna sice nemusí posilovat tak rychle, jak ČNB předpokládá, nicméně stejně tak rychle nemusí růst ani inflace nebo zrychlovat ekonomický růst. Proto prozatím pro rok 2019 očekáváme pouze jedno zvýšení sazeb, a to hned v úvodu roku.



Koruna na zvýšení úrokových sazeb a následná slova guvernéra reagovala jen minimálně a dál se pohybuje nad úrovní 25,80 CZK/EUR.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8460 -0.3599 25.9488 25.8259 CZK/USD 22.6809 -1.0388 22.9290 22.6700 HUF/EUR 322.5143 -0.6763 324.6900 322.4015 PLN/EUR 4.3271 -0.3570 4.3402 4.3228

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9126 0.3412 7.9260 7.8877 JPY/EUR 128.4915 0.5395 128.7671 128.0020 JPY/USD 112.6615 -0.2492 113.0010 112.6460

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8829 -0.3679 0.8864 0.8800 CHF/EUR 1.1436 0.2428 1.1454 1.1410 NOK/EUR 9.5274 -0.1698 9.5363 9.5043 SEK/EUR 10.3310 -0.3400 10.3531 10.2940 USD/EUR 1.1397 0.6980 1.1418 1.1348

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3914 -1.5166 1.4128 1.3910 CAD/USD 1.3081 -0.5924 1.3141 1.3072

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



