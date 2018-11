Britská centrální banka varuje před přehříváním, ale i před riziky

Změna v nastavení měnové politiky se nekoná. Britská centrální banka v souladu s odhady ponechává základní úrokovou sazbu na 0,75 procenta a nemění ani nastavení dalších nástrojů, včetně nákupů aktiv. Bankéři se na tom jednomyslně shodli.V doprovodném komentáři zůstává, že růst úrokových sazeb bude omezený a postupný. Vedle toho BoE přidává informaci, že se zavřela mezera výstupu a ekonomika se má začít v závěru příštího roku zahřívat. Naproti tomu ale banka také varuje před rozdíly v dynamice globální ekonomiky a nárůstem rizik směrem dolů.Finanční trhy jsou naladěné na další zvyšování sazeb nejdříve ve druhém kvartále příštího roku a jejich přesvědčení přitom není velké. BoE vidí inflaci během následujících dvou let nad svým cílem, takže by ráda šla se sazbami výš. Sama odkazuje na budoucí přehřívání ekonomiky . Jenže rostoucí rizika bance brání ve vyslání jasného jestřábího signálu. Jde jednak o problémy v globální ekonomice , ale především brexit , který sám o sobě může BoE nadiktovat směr.Poslední zasedání naznačují, že se centrální banka uchyluje radši k méně konkrétním a stabilnějším formulacím, než aby trhy dál znervózňovala poměrně divokým střídáním signálů, jak jsme to viděli v posledních zhruba dvou letech. Pro finanční trhy by to určitě bylo plus, neboť dostatečný zdroj volatility nacházejí v politice.Právě politika a dohoda o brexitu budou zásadní i pro budoucí kroky BoE. Uzavření rozumné dohody by snížilo rizika pro ekonomiku a uvolnilo bance ruce ke zvyšování sazeb, které má v plánu. Naopak, čím více bychom se blížili tvrdému brexitu , tím více by na BoE rostl tlak, aby držela podpůrné podmínky pro britské hospodářství, mezi které by se pak zařadila i slabá libra Reakce na informace z dnešního zasedání je ale poměrně klidná, a to jak na britské měně, tak na dluhopisech.