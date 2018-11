ČNB dnes opět zvýšila svoji základní úrokovou sazbu. Koruna ale moc neposílí

ČNB dnes opět zvýšila svoji základní úrokovou sazbu. Srovnatelně intenzivní zvyšování základní sazby - došlo k němu po čtvrté v řadě - se odehrávalo naposledy na jaře 1996. "Jestřábi" bankovní rady v čele s odcházejícím Mojmírem Hamplem a Vojtěchem Bendou přehlasovali "holubice" v čele s Oldřichem Dědkem a došlo k růstu základní sazby o 0,25 procentního bodu na 1,75 procenta. "Jestřábi" mají za to, že je třeba ochladit přehřátý trh práce a také kalkulují s tím, že v současné fázi cyklu by základní sazba měla být výše, aby v době budoucího cyklického útlumu bylo možné snižováním sazeb útlum tlumit a ekonomiku stimulovat. Proinflačním činitelem je v nečekané míře stále poměrně slabá koruna. Proto také došlo ke zvýšení sazby, aby nastalo zesílení tlaků na její zhodnocení a odvrácení možného rizika jejího nežádoucího proinflačního působení. S přílišným posílením ale počítat nelze, protože růst sazeb byl do kursu koruny již prakticky plně započítaný před dnešním rozhodnutím.



Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, CZECH FUND