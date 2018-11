ČNB zvyšuje sazby. Hlavní z nich reposazba zamířila na 1,75 %

Česká národní banka v souladu s odhady analytiků a ekonomů zvyšuje základní úrokovou sazbu 2T repo o čtvrt procentního bodu na 1,75 procenta. Jde o čtvrté zvýšení sazeb v řadě a celkově páté v letošním roce. Centrální banka dnes také představuje novou makroekonomickou prognózu.

Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 25 bazických bodů na 1,75 %. Současně rozhodla o zvýšení lombardní sazby na 2,75 % a diskontní sazby na 0,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 2. listopadu 2018.

Na tiskové konferenci od 14:15 budou pozorně sledována slova guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka a detaily k nové makroekonomické prognóze banky.

Česká koruna by během příštích 12 měsíců mohla zpevnit vůči euru o více než tři procenta a dostat se na 25,095 Kč za euro, vyplynulo z čestvého průzkumu agentury Reuters mezi analytiky. Posílit by podle nich měly rovněž polský zlotý a maďarský forint. Česká měna by měla těžit právě ze zpřísňování měnové politiky.

Naposledy centrální banka zvýšila úrokové sazby na konci září. Základní úroková sazba tehdy stoupla o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Pro růst sazeb tehdy hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady. Pro nechání úrokových sazeb beze změny hlasoval člen bankovní rady Oldřich Dědek. Jednání se dnes zúčastnilo všech sedm členů bankovní rady.