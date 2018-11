Karlovarské minerální vody mohou koupit PepsiCo, ale musí prodat některé své značky

Karlovarské minerální vody (KMV) mohou koupit českou, slovenskou a maďarskou PepsiCo, musejí se ale zbavit některých značek balených vod i čajů. Tuto podmínku zahrnuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Vyplývá to z tiskové zprávy antimonopolního úřadu, kterou poskytl ČTK po dotazu na povolení fúze. Podle dalších informací, jež ČTK dnes získala, tuto podmínku navrhly samy Karlovarské minerální vody, aby spojení umožnily. Jinak by u antimonopolního úřadu zřejmě neuspěly.



"Spojení soutěžitelů vzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny KMV při výrobě a velkoobchodním prodeji značkových neochucených a ochucených vod a značkových RTD (ready-to-drink) čajů," uvedl v tiskové zprávě předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Podle zjištění úřadu se ale tento problém netýká prodeje nealkoholických nápojů v restauracích, barech či hotelech. Netýká se ani maloobchodního prodeje značkových džusů, sportovních a energetických nápojů nebo kolových nápojů a dalších limonád.



Konkrétní kroky i odůvodnění rozhodnutí antimonopolní úřad zveřejní až poté, co z něj budou odstraněny informace, které by mohly vést k vyzrazení obchodního tajemství.





Podobnou podmínku úřad nestanovuje příliš často. Nedávno takto podmínil nákup internetového portálu Heuréka, tam se však podmínka netýkala značek, ale rovného přístupu srovnávače cen ke všem klientům.Podle Pavla Nováka, který KMV mediálně zastupuje, je obchod po právní i finanční stránce vypořádaný, nyní se začne s provozním spojováním. ÚOHS se nákupem zabýval od dubna. PepsiCo CZ s.r.o. byla dosud součástí mezinárodní společnosti PepsiCo Inc "Akvizice bude dokončena v následujících měsících," uvedl generální ředitel KMV Alessandro Pasquale. Převzetím poboček PepsiCo získaly KMV tři firmy , které mají dohromady zhruba 900 zaměstnanců a dva výrobní závody.Česká PepsiCo se loni po dvou letech ve ztrátě dostala do zisku 654.000 korun . Tržby jí vzrostly meziročně o 355 milionů na 2,75 miliardy Kč Skupina KMV, za kterou stojí Alessandro Pasquale s rodinou, je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě . V Česku produkuje vedle minerální vody Mattoni pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká kyselka. Své produkty vyváží do 20 zemí. KMV mají nyní 11 závodů, z toho sedm v ČR. Pracuje pro ně 2400 zaměstnanců a mají obrat kolem 12,5 miliardy korun Skupina KMV vlastní i značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Ve všech zemích, kde KMV podniká, zaměstnává zhruba 1500 lidí.