Konec "dieselů" v Čechách? Nafta po dlouhé době stojí stejně jako benzín, obliba "dieselů" mezi Čechy i proto klesá a dále klesne

Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu v ČR v podstatě stagnovaly. Benzín zlevnil o dva haléře na litr na cenu 33,76 koruny za litr, zatímco nafta o dva haléře na litr zdražila, a to na 33,72 koruny na litr.



V průběhu týdne se rozdíl mezi cenou benzínu a nafty ztenčil na nejnižší úroveň od března 2015, na pouhé tři haléře na litr. Důvodem je nastupující topná sezóna a větší poptávka po topné naftě. Nafta je v porovnání s benzínem dražší než během uplynulých dvou zimních topných sezón, což jen urychlí odklon Čechů od nákupu vozidel s dieselovými motory. Tento odklon, která je patrný po aféře Dieselgate z roku 2015, nastává i z jiných důvodů, avšak relativně dražší nafta jej podpoří.



Růst cen pohonných hmot v ČR nadobro ustal, protože na světových trzích od začátku října postupně zlevňuje ropa. Před necelým měsícem se ropa typu Brent prodávala za více než 86 dolarů za barel, dnes stojí méně než 75 dolarů za barel. Obavy trhu z výpadku dodávek íránské ropy naplnily jen částečně.

Už za pár dnů, 4. listopadu vstupují v platnost sankce Spojených státu vůči Teheránu a je zřejmé, že výpadek, který způsobí, cenu ropy už příliš výše nevyžene. Určitě ne na úrovně kolem 90 dolarů za barel, jichž se trh před necelým měsícem obával. Do konce roku by cena neměla výrazněji převýšit úroveň 80 dolarů za barel.



V příštím týdnu tak lze očekávat zlevňování jak benzínu, tak nafty u českých čerpacích stanic. To proto, že k poklesu cen pohonných hmot dochází v ČR se zhruba třítýdenním zpožděním za poklesem cen ropy. Zejména v případě nafty je zlevňování tlumeno nejen nastupující topnou sezónou, ale také slabou úrovní koruny vůči dolaru. Koruna včera vůči dolaru znehodnotila na nejslabší úroveň za posledních více než patnáct měsíců. Slabá česká měna zvyšuje korunovou cenu ropy, což se následně promítá do dražších cen pohonných hmot v ČR, resp. do jejich pomalejšího zlevňování. I tak však v příštím týdnu benzín zlevní o 10 až 15 haléřů na litr, kdežto cena nafty se sníží v rozmezí do deseti haléřů na litr.



Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, CZECH FUND