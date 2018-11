Forbes: Nejvlivnější ženou ČR zůstává státní zástupkyně Bradáčová

Nejvlivnější ženou Česka se v žebříčku časopisu Forbes stala pošesté v řadě pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Na druhé příčce se opět umístila česká eurokomisařka Věra Jourová, třetí je ministryně financí Alena Schillerová, jedna z nových tváří letošního žebříčku. Forbes to dnes ČTK oznámil v tiskové zprávě.



"Lenku Bradáčovou do čela žebříčku dlouhodobě nominují její činy, odvaha a pracovitost, s jakou se pouští do největších tuzemských kauz, v nichž jde o propojení nejvyššího byznysu, politiky, lobbingu a stovek milionů, nebo spíše miliard korun," uvedl šéfredaktor Forbesu Petr Šimůnek. Připomněl mimo jiné kauzy Davida Ratha, Ivo Rittiga, Amun.Re, Key Investments, prodej OKD, korupci mezi soudci i v policii či dohled nad sledovanou kauzou Čapí hnízdo. "Za Lenkou Bradáčovou a jejím týmem jde více než 150 velkých případů," dodal.





Letos se proti loňsku v první desítce objevila čtyři nová jména. Vedle Aleny Schillerová to jsou na osmém místě majitelka realit a zakladatelka nadace Women for Women Ivana Tykač, na devátém místě členka představenstva a finanční ředitelka EP Industries Hana Krejčí a na desáté příčce europoslankyně Dita Charanzová.Forbes celý rok sledoval více než 300 žen z nejrůznějších oborů. Žebříček nejvlivnějších žen Česka vydává posedmé, letos poprvé v něm představuje 111 jmen významných Češek z nejrůznějších oblastí, od veřejné sféry a politiky přes byznys až po neziskový sektor.Redakce Forbesu hodnotí ženy v každé kategorii podle několika základních kritérií, podle nichž přiděluje body. Vychází přitom z metodiky amerického Forbesu, ke spolupráci zve poradce, odborníky a znalce odvětví, s nimiž pořadí konzultuje. "U majitelek a manažerek sledujeme hospodářské výsledky firem, obrat, zisk, nové akvizice a porovnáváme je i několik let zpětně," uvedl Šimůnek. Dále se podle něj počítají například objemy peněz, nad nimiž mají kontrolu a přímý vliv, jejich podíly ve firmách, ale i počet zaměstnanců, kteří pod ně spadají, nebo kolik zákazníků či spotřebitelů může jejich rozhodnutí přímo ovlivnit.V politice a veřejné správě se posuzuje pozice a reálné pravomoci a počet lidí i objem peněz, které rozhodnutí dotyčných žen mohou přímo ovlivnit. "Důležitým kritériem je pro nás i to, jak jsou tyto ženy ze svých funkcí odvolatelné a kdo všechno má přímý vliv na jejich rozhodování," dodal.