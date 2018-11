Rozbřesk: ČNB dnes zvedne úroky o dalších 25 bazických bodů. Pomůže tím koruně?

Ačkoliv Trumpově administrativě slibovala celá plejáda rádoby-analytiků brzký konec, tak Ameriku čekají příští úterý řádné, a tedy jen plánované, volby do Kongresu. Volby, které se odehrávají uprostřed prezidentského volebního cyklu a při nichž se volí celá dolní komora (Reprezentantů) a třetina Senátu, zpravidla nemají pro globální finanční trhy takovou důležitost, ale jak mají ekonomové dnes často ve zvyku říkat “this time might be different”.

V případě nadcházejících voleb do Kongresu se totiž nebude hrát o nic jiného, než zda se demokratům podaří ukořistit, alespoň jednu z komor Kongresu, což by jim dalo možnost blokovat po zbytek volebního období veškerou legislativu prezidenta Trumpa. Zatímco vítězství demokratů v dolní komoře Kongresu se zdá být podle předvolebních průzkumů pravděpodobné, tak boj o majoritu v Senátu je vyrovnanější. Nicméně podle průzkumů a sázkařů zde mají naopak navrch republikáni. Nic však není předem jisté, což se konec konců ukázalo ve volbách v roce 2016, kde indikace předvolebních průzkumů (a jejich agregátoři) jakož i sázkové agentury fatálně selhaly.Pojďme si však říci, co papírově vzato mohou různé volební výsledky znamenat pro trhy. Pokud se republikánům podaří udržet alespoň jednu komoru Kongresu, tak počítejme se zachováním statutu quo, které je zřejmě v cenách, a tak reakce trhů by neměla být velká. Naopak pokud se republikánům podaří udržet obě komory, tak lze teoreticky sázet na to, že fiskální expanze bude pokračovat, což bude americké úrokové sazby dolar tlačit výše. Naopak vítězství demokratů v obou komorách by mohlo vést k mnoha politickým konfliktům mezi prezidentem a Kongresem (vedoucím např. k dočasnému zastavení financování vlády), přičemž demokraté by se mohli pokusit negovat některou legislativu přijatou republikány. Takový scénář by papírově vzato mohl vést k nižším výnosům amerických dluhopisů a potenciálně slabšímu dolaru Ale to je jen věštění z křišťálové koule a i tady je třeba zopakovat disclaimer v podobě anglického klišé “this time might be different”.Ani blízkost dalšího zvýšení úrokových sazeb nepřidala koruně na síle, která tak následovala ostatní měny v regionu a vůči euru ztrácela. Prolomila dokonce hranici 25,90 EUR/CZK a ještě více se tak vzdálila od modelových hodnot ČNB . Bankovní radě, která dnes bude nad novou prognózou jednat o nastavení úrokových sazeb , tak koruna docela uvolnila ruce k dalšímu navýšení repo sazby. Šlo by už o páté letošní zvýšení sazeb, dokonce čtvrté v řadě a celkově sedmé od loňského opuštění kurzového režimu.Úrokový diferenciál má tak velkou šanci opět vzrůst, i když je otázkou, zda to bude koruně stačit. Proto vedle samotného rozhodnutí centrálních bankéřů bude možná ještě podstatnější vyznění prognózy. Tedy s jakými sazbami počítá model v příštích dvou letech a především, s jakým devizovým kurzem. A třešničkou na dortu samozřejmě bude, zda ČNB jako jedna z mála i nadále počítá s akcelerací ekonomiky v příštím roce. Muselo by jít celkově asi o velmi silné poselství, aby koruně dnešní zasedání bankovní rady vůbec dodalo nějakou sílu. Dolar zůstává silný, neboť jej i nadále podporují silná data z americké ekonomiky . Včera to byl například říjnový ADP report z trhu práce , který přinesl další silný přírůstek nových pracovních sil a avizoval tak velmi dobrá oficiální data, která budou zveřejněna v pátek odpoledne. Naopak euro není schopno získat ztracené pozice a to přesto, že inflace v eurozóně jde vzhůru a politika ECB musí (nebo by alespoň měla být) přísnější.Dnes budou v centru pozornosti podnikatelské nálady a to zejména italská (PMI) a americká (ISM v průmyslu ). Zdá se však, že dolar zůstane až do pátečního zveřejnění amerických dat z trhu práce (a hlavně mezd ) silný a to navzdory blížícím se volbám do Kongresu a některým pozitivní zprávám na poli brexitu