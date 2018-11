Sazby ČNB dnes porostou. Klíčová ale bude nová prognóza

Česká národní banka dnes letos popáté a zároveň počtvrté po sobě zvýší hlavní úrokovou sazbu. Trh tento krok všeobecně očekává, tudíž jeho reakce na samotný hike bude utlumená. O to větší pozornost bude zaměřena na komentář guvernéra ČNB Rusnoka a na aktualizovanou prognózu.

Důvody dalšího navýšení sazeb zůstávají stejné. Dle ekonoma skupiny Roklen Michala Šoltése jde o vysokou dynamiku mezd, která je spojená s nedostatečnou nabídkou na trhu páce. Ta pravděpodobně odráží nejen běžné ekonomické fluktuace, ale i strukturální problém české ekonomiky. Vedle toho jako silný proinflační faktor působí i kurz koruny, který je oproti srpnové prognóze ČNB (za dosavadní průběh čtvrtého kvartálu a v průměrném vyjádření) o cca 2 % slabší, což by dle rétoriky centrální banky mělo odpovídat potřebě dvou kol navýšení úroků o velikosti 25 bazických bodů.

Na základě toho lze říci, že kurz koruny „vyžaduje“ vedle listopadového hiku ještě jeden do konce roku, a to v prosinci. Avšak vzhledem k tomu, že tato doba je spojena se slabší korunou z důvodu efektu konce roku (banky jsou nuceny odvádět poplatky do rezolučního fondu, proto investoři uzavírají své CZK pozice, případně koruny přesouvají do jiných měn či aktiv mimo depozita) a s nižší likviditou, ČNB pravděpodobně další hike přesune do příštího roku.

A tím se dostáváme ke klíčovému faktoru dnešního zasedání, kterým bude prognóza pro rok 2019. Srpnový výhled pracoval se scénářem, kdy hlavním motorem utahování měnových podmínek v příštím roce měl být silnější kurz koruny, proto 2T repo sazba měla zůstat beze změny. Očekáváme však, že aktualizovaná verze ukáže slabší odhadovanou trajektorii kurzu, což otevře prostor pro další úrokové hiky. Sledovat budeme rovněž výhled HDP, u kterého by mohlo dojít na mírné zhoršení.

„Nad vývojem úrokových sazeb v příštím roce visí velká neznámá. Pokud by koruna začala posilovat tak, jak stále významná část trhu očekává, ČNB by zpomalila utahování měnových podmínek úrokovým kanálem,“ uvedl Šoltés. „I tak ale předpokládáme, že by v roce 2019 mělo dojít minimálně ke dvěma zvýšením sazeb. A pokud se bude koruna pohybovat ve slabších hodnotách, je možné, že centrální banka sáhne k ještě významnějšímu navyšování sazeb. Jako pramen nejistoty proto vidíme především vývoj kurzu koruny,“ dodal ekonom.

Aktuální pohled na sazby peněžního trhu naznačuje, že tržní účastníci během příštího roku na základě dosavadního vývoje ekonomiky, kurzu i prognózy očekávají celkem dvě kola navyšování sazeb. Pokud by aktualizovaná prognóza naznačila ještě více kol, tj. tři a více, což ale nečekáme, pro kurz koruny by to pravděpodobně byl důvod k výraznějšímu posílení. V opačném případě se přikláníme k možnosti pouze mírného zpevnění, přičemž ve hře je i scénář oslabení (nad hranici 25,95 za euro), pokud by Rusnokův komentář vyzněl holubičím tónem a trh by tak společně s prognózou v podstatě zklamal.

V rámci výhledu ve zbytku roku je potřeba vzít v potaz nejen již zmiňovaný efekt konce roku, ale rovněž i to, že se koruna v poslední době vyvíjí poměrně citelně ve směru sentimentu globálních trhů a rizik (aktuálně je možné zmínit Itálii, brexit, politické dění v Německu a dále i americké volby do Kongresu, další utahování sazeb Fedu či obchodní války). A právě kombinace těchto faktorů by se s blížícím se koncem roku 2018 mohla vést k oslabení domácí měny až k úrovni 26,00 za euro.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje kolem středového kurzu 25,93 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,86 až 25,97 EURCZK a ve dvojici s dolarem od 22,80 do 23,01 USDCZK.*

Euro se během včerejšího dne posunulo blíž k letošnímu minimu vůči dolaru dosahujícímu 1,1301 EURUSD. I přesto, že společnou evropskou měnu mírně podpořily komentáře představitelů Evropské centrální banky, jejím katem se opět stala americká data.

Hovoříme-li o ECB, včera promluvil člen Rady guvernérů a šéf finské centrální banky Olli Rehn. Ten, podobně jako jeho kolega a šéf estonské centrální banky Hansson o něco dříve, zdůraznil, že dosavadní vývoj evropské ekonomiky je ovlivňován přechodnými faktory. Z toho důvodu očekává, že již během čtvrtého kvartálu přijde mírná obnova, což se týká i postupné konvergence evropské inflace směrem k cíli. Vedle toho poukázal na fakt, že odhadovaná neutrální úroková sazba eurozóny se momentálně nachází na nižších úrovních než před krizí, což podle něj nahrává pozvolné normalizaci měnové politiky.

I přes tento zjevný optimismus euro nakonec oslabilo. Tento vývoj nezastavilo ani zrychlení evropské inflace z 2,1 % y/y na 2,2 % a v jádrovém vyjádření z 0,9 % y/y na 1,1 %. Sílu dolaru vůči euru dodaly nejen vyšší výnosy bondů, ale především americká data z trhu práce, konkrétně Národní report zaměstnanosti agentury ADP. Ten za říjen vykázal vytvoření celkem 227 tisíc nových pracovních míst po předchozích 218 tisících po revizi a ve srovnání s predikcí trhu na 187 tisících. Pokud bychom report ADP brali jako možný signál klíčových pátečních dat amerického ministerstva práce, prostor pro další zpevnění dolaru, a to až pod hranici 1,1300 EURUSD, je více než otevřen.

Dnes nás z Evropy čeká zasedání britské centrální banky, kde ale nečekáme jakékoliv změny úrokové politiky. Z USA pak přijdou indexy PMI a ISM segmentu průmyslu. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje kolem středového kurzu 1,1355 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,81 bodu. Během dne by se kurz měl pohybovat v rozmezí od 1,1267 do 1,1377 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.